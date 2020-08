VIDEO Barbat cazut intr-o fantana cu adancimea de 22 de metri, salvat de pompierii din Dorohoi

"In urma cu putin timp, pompierii dorohoieni au fost solicitati sa intervina pentru salvarea unui barbat cazut intr-o fantana cu adancimea de cca. 22 metri. La fata locului s-au deplasat de urgenta doua echipaje din cadrul Detasamentului de Pompieri Dorohoi, cu accesorii specifice, dar si un echipaj al Serviciului Judetean de Ambulanta Botosani. Unul dintre pompieri a coborat in fantana si, ajutat de colegi, a reusit sa il aduca la suprafata pe barbat", precizeaza informarea transmisa de catre reprezentantii IGSU.Tanarul, in varsta de 35 de ani, a fost preluat de echipajul SAJ Botosani si transportat la spital pentru ingrijiri medicale de specialitate, mai mentioneaza sursa citata.