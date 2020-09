VIDEO/ FOTO Un barbat de 63 de ani a fost salvat de pompieri dupa ce a cazut intr-o fantana

Norocul barbarbatului a fost un pompier militar in rezerva care locuieste in apropiere. Acesta a luat primele masuri si si-a alertat colegii."Salvatorii bistriteni au reusit extragerea unui barbat dintr-o fantana, dupa ce bolovanii din constructia acesteia s-au surpat si l-au acoperit in totalitate.Prima interventie a fost asigurata de un fost pompier militar - plt. adj. sef (r) Handrea Iacob care locuieste in apropiere. Acesta a luat primele masuri de asigurare a victimei, a alertat pompierii bistriteni, a solicitat resursele necesare cu echipamente specifice.In prima faza, barbatul in varsta de 63 de ani putea respira doar prin spatiile dintre bolovanii de mari dimensiuni, dar, din fericire, se putea comunica cu el.Acesta a fost cooperant pe toata durata interventiei si a ajutat salvatorii sa ii faciliteze extragerea cat mai rapid posibil. Mai multi pompieri militari au intrat succesiv in fantana, asigurati de restul echipajelor si au indepartat piatra cu piatra, elementele care blocau evacuarea victimei.Misiunea a fost una contratimp din cauza presiunii exercitate pe organismul barbatului care a fost monitorizat in permanenta de echipajul de terapie intensiva mobila SMURD ", au transmis reprezentantii ISU Bistrita-Nasaud.Dupa aproximativ o ora, barbatul a fost extras si predat echipajului de terapie intensiva mobila SMURD, fara leziuni majore, dar a fost transportat la UPU SMURD Bistrita pentru investigatii medicale amanuntite.Citeste si: