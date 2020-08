Zeci de persoane au fost evacuate in urma unui incendiu izbucnit la un bloc. ISU: A fost o actiune intentionata

La locul solicitarii s-au deplasat trei echipaje de pompieri cu o autospeciala de stingere cu apa si spuma, o autospeciala complexa de interventie , o autospeciala de lucru la inaltime si o ambulanta SMURD din cadrul Detasamentului Piatra-Neamt si un echipaj de la SAJ."La ajungerea fortelor de interventie incendiul se manifesta la parterul unui bloc de locuinte, la o boxa improvizata sub casa scarilor. Casa scarilor si holurile imobilului erau inundate cu fum.Din cauza fumului au fost evacuate 11 persoane. Trei persoane au fost asistate de paramedici la locul evenimentului, nefiind nevoie transportul acestora la spital", se arata in comunicat.Sursa citata a mentionat ca alte 40 de persoane au iesit din bloc pana la ajungerea fortelor de interventie.Pompierii au localizat si stins incendiul si au evacuat fumul cu ajutorul motoventilatorului.In urma evenimentului au ars bunurile materiale aflate in interiorul boxei."Cauza probabila de producere a incendiului a fost stabilita ca fiind actiunea intentionata", se mai arata in comunicatul ISU Neamt.