Aleksandr Lukasenko spune ca va renunta la postul de presedinte cand noua Constitutie va fi adoptata

"Nu voi lucra cu voi ca presedinte in baza noii Constitutii", a spus Lukasenko, fara a specifica cand anume va veni acest moment, dar a subliniat necesitatea amendamentelor constitutionale si ajustarii puterii prezidentiale.Belarus a fost zguduit de luni de proteste antiguvernamentale dupa ce presedintele Aleksandr Lukasenko si-a proclamat victoria in alegerile prezidentiale din 9 august, despre care opozantii sai sustin ca au fost fraudate. Lukasenko neaga insa aceasta acuzatie.