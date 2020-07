Alexandru Rafila explica de ce a refuzat sa candideze la Primaria Capitalei

Rafila spune ca expertiza sa in domeniul medical, in aceasta perioada de pandemie cauzata de coronavirus , este "mai degraba utila" in zona de sanatate publica, decat in administratie.Alexandru Rafila a declarat ca a primit o oferta din partea partidului Pro Romania de a candida la Primaria Capitalei, chiar inainte de a pleca in concediu, insa a declinat aceasta propunere."Este adevarat ca inainte de a pleca in vacanta am primit o oferta din partea domnului Victor Ponta , presedintele partidului Pro Romania ca sa reprezint, sa ma sprijine pentru fotoliul de primar al Capitalei. Va dati seama ca asta e o propunere pe care trebuie sa o diger, de aceea nu poti sa raspunzi pe moment nici da, nici nu. Eu m-am intors in urma cu doua zile in tara si i-am comunicat ca declin aceasta propunere, deci nu candidez la Primaria Capitalei", a declarat Rafila la Digi 24.Reprezentantul Romaniei la OMS a explicat si care a fost motivul refuzului sau."Unul dintre motivele foarte serioase este ca ne aflam intr-o perioada dificila si cred ca expertiza mea este mai degraba utila in zona aceasta a sanatatii publice, decat in administratia locala si cred ca este decizia corecta pe care am luat-o in acest moment", a mai declarat Rafila.