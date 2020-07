Au fost desemnati doi ierarhi candidati pentru postul de arhiepiscop al Sucevei si Radautilor

Sambata, la Resedinta Mitropolitana din Iasi, s-a desfasurat sedinta de lucru a Sinodului mitropolitan al Mitropoliei Moldovei si Bucovinei, potrivit unui comunicat al Mitropoliei Moldovei si Bucovinei"Au participat: IPS Teofan, Mitropolitul Moldovei si Bucovinei, IPS Ioachim, Arhiepiscopul Romanului si Bacaului, PS Ignatie, Episcopul Husilor, PS Calinic Botosaneanul, Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Iasilor, si PS Damaschin Dorneanul, Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Sucevei si Radautilor. Ca urmare a mutarii la cele vesnice a vrednicului de pomenire Arhiepiscopul Pimen si a necesitatii alegerii unui nou chiriarh pentru slujirea Bisericii lui Hristos din Arhiepiscopia Sucevei si Radautilor, membrii Sinodului mitropolitan, urmand procedurile statutare, au desemnat doi candidati spre a fi alesi in aceasta responsabilitate", informeaza Mitropolia Moldovei si Bucovinei.Ierarhii Sinodului Mitropoliei Moldovei si Bucovinei s-au intrunit apoi la Centrul eparhial Iasi, in sedinta speciala de consultare cu membrii clerici si mireni ai Adunarii eparhiale a Arhiepiscopiei Sucevei si Radautilor. In urma votului Adunarii eparhiale a Arhiepiscopiei Sucevei si Radautilor, s-a decis mentinerea listei candidatilor, stabilita de Sinodul mitropolitan al Mitropoliei Moldovei si Bucovinei, nepropunandu-se un al treilea candidat."Propunerile pentru slujirea de Arhiepiscop al Sucevei si Radautilor au fost inaintate Sfantului Sinod al Bisericii Ortodoxe Romane care, in sedinta de lucru din data de 21 iulie 2020, va alege pe intaistatatorul acestei eparhii. Rugam pe Atotmilostivul Dumnezeu sa randuiasca in slujirea de Arhiepiscop al Sucevei si Radautilor pe pastorul cel mai potrivit, care sa povatuiasca parinteste, pe drumul mantuirii, clerul si credinciosii din aceasta eparhie!", a adaugat Mitropolia Moldovei si Bucovinei.