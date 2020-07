Austria va reintroduce obligativitatea de a purta masca in supermarketuri, la banca si la posta

"Am decis sa facem obligatorie purtarea mastii in supermarketuri, la banca si la oficiile postale pentru a proteja persoanele din grupele de risc obligate sa se deplaseze" in astfel de locuri, a declarat cancelarul Sebastian Kurz intr-o conferinta de presa."Masca are de asemenea un efect simbolic: daca ar disparea din viata de zi cu zi, suntem mai putin atenti", a adaugat el. Tara cu 8,8 milioane de locuitori, Austria si-a inchis la mijlocul lunii martie frontierele, aeroporturile, toate magazinele neesentiale, restaurantele, scolile si universitatile.Apoi Austria si-a redeschis treptat magazinele si a facut obligatorie purtarea mastii in supermarketuri la inceputul lunii aprilie, inainte de a relaxa masurile de preventie. Masca nu mai ramasese obligatorie decat in farmacii, in transportul in comun si la frizerie si coafor.Luni, pentru prima data de la 29 mai, numarul spitalizarilor legate de coronavirus a trecut de 100 in Austria, unde 710 persoane au murit din cauza bolii COVID-19. Mai putin de 20.000 de contaminari erau inregistrate pana marti.Recent au aparut focare in interiorul si in apropierea Vienei, precum si in landul Austria Superioara, care se afla la granita cu Germania si Cehia. Cateva din aceste focare sunt legate de biserici, iar Austria a raportat o crestere a cazurilor importate din Balcani, astfel ca a emis atentionari de calatorie pentru tarile din aceasta regiune.Kurz a spus ca vor fi introduse cerinte de testare mai stricte pentru persoanele care vin din Balcani si vor fi aplicate restrictii pentru a reduce dimensiunea serviciilor religioase si pentru a determina bisericile sa se inchida in cazul aparitiei unui test pozitiv cu coronavirus.