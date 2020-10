Previziunea sumbra a medicului Octavian Jurma. Bucurestiul va atinge saptamana viitoare rata de infectare la care se intra in scenariul rosu

Anunt postat la data de: 06 Octombrie 2020 Esti pasionat de stiri? Ai observat greseli in articol(e)? Iti place ziare.com, stapanesti regulile ortografice si gramatica limbii romane?

Daca ai raspuns cu da, atunci te asteptam in echipa, trimite CV-ul tau la daniela.stanciu@nchcapital.ro. Ce trebuie sa faci? Click aici

"Bucuresti are astazi (n.r. joi 8 octombrie 2020) o incidenta de 2.31 la mie (raportat la populatia oficiala INS de 2,151,665 locuitori) si va intra in scenariu rosu de saptamana viitoare cand va depasi rata de incidenta de 3 la mie. Este aproape o certitudine statistica si nu mai putem face nimic sa prevenim asta", arata medicul, potrivit caruia se mai poate face un singur lucru pentru diminuarea efectelor cresterii numarului de cazuri."Ceea ce putem sa prevenim prin masuri luate astazi este depasirea pragului de 750 de cazuri noi pe zi saptamana viitoare si a celui de 1,000 de cazuri noi pe zi in 2-3 saptamani.Aceasta rata inseamna ca ai o probabilitate de 100% ca unul din fiecare 500 de oameni pe care ii intalnesti a fost infectat in ultimele 14 zile. Daca te vei infecta si tu depinde doar de tine si de disciplina cu care porti masca si pastrezi distanta cand iesi din casa si iti faci igiena mainilor cand intri in casa sau intr-un spatiu inchis. Nu trebuie deci sa refuzam masurile de protectie, trebuie sa le cerem. Insa pentru ca populatia sa isi faca datoria trebuie ca si autoritatile in frunte cu guvernul sa isi faca datoria", a scris medicul Jurma, pe pagina sa de Facebook.