"Ceata mentala", simptomul dramatic post-COVID. Oamenii au probleme de concentrare la luni de zile dupa vindecare: "Nu traiesc acum, doar exist"

"Ceata mentala pare ca o descriere inferioara a ceea ce se intampla de fapt. Este complet paralizant. Nu sunt capabila sa gandesc destul de clar sa fac orice. De multe ori ma impiedica sa am o conversatie coerenta sau sa scriu un mesaj sau un e-mail", a adaugat ea. "Ma simt ca o umbra a celei ce am fost. Nu traiesc acum, doar exist", a spus Nicholson-McKellar, un pacient vindecat de COVID.Doctorul Michael Zandi, consultant la UCL Queen Square Institute of Neurology, spune ca a vazut pacienti care au trait cu ceata mentala timp de cateva luni."Nu este un termen medical", spune doctorul Ross Paterson de la Queen Square institute, care adauga ca "nu am definit ce sunt aceste simptome si daca sunt masurabile pentru ca nimeni u a facut niciun studiu pana acum"."Doctorii si cercetatorii nu ar folosi chiar acest termen (ceata mentala) ca diagnostic pentru ca nu spune cu exactitate care este problema si ce o provoaca", a spus Zandi.Wilfred Van Gorp, fost presedinte al American Academy of Clinical Neuropsychology, spune ca multi supravietiotori ai COVID pe care i-a vazut aveau si alte probleme, de la dureri de cap pana la dificultati de a tolera zgomote puternice si controlarea emotiilor.