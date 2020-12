Consiliul Uniunii Europene si Parlamentul European au ajuns la un acord asupra bugetului UE pentru 2021

''Bugetul pentru 2021 poate intra in vigoare dupa ridicarea blocajului asupra bugetului UE in ansamblu si pachetului de redresare'', a explicat ambasadorul german pe langa UE, Michael Clauss, Germania detinand presedintia semestriala a Consiliului UE.Daca acest veto nu va fi ridicat, precizeaza ambasadorul german, pentru anul viitor va fi pus in aplicare un sistem de finantare provizoriu in cadrul bugetului UE, aplicat ultima data in anul 1989.Conform acestui sistem aplicabil in lipsa unui buget plurianual aprobat, in fiecare luna din bugetul UE se va putea cheltui in anul 2021 numai a 12-a parte din ceea ce s-a cheltuit in anul 2020 pentru anumite capitole din buget. Astfel, nu se vor putea finanta noi proiecte, ci numai acelea demarate in baza bugetului pentru perioada 2014-2020. Fermierii vor putea accesa fonduri europene pana in anul 2022, dar probabil cu unele intarzieri si cu plati efectuate lunar.In ce priveste planul ''Next Generation'', care consta intr-un un fond de redresare de 750 de miliarde de euro, mai multi oficiali europeni, printre care liderul grupului PPE din Parlamentul European, Manfred Weber , si comisarul european pentru economie, Paolo Gentilon, au indicat posibilitatea ca acesta sa fie lansat fara Polonia si Ungaria. Printre posibilele variante avansate de oficialii europeni se numara si mecanismul cooperarii consolidate prevazut in Tratatul UE sau un acord interguvernamental intre celelalte 25 de state membre.Dupa ce la reuniunea ambasadorilor statelor UE din 16 noiembrie a fost adoptat prin majoritate calificata un mecanism ce conditioneaza accesarea fondurilor europene de situatia statului de drept, Polonia si Ungaria au blocat prin veto intr-un vot preliminar la aceeasi reuniune bugetul multianual al UE pentru perioada 2021-2027 (de 1.074 de miliarde de euro) si planul ''Next Generation''.Acest mecanism de conditionalitate, adoptat in urma unei intelegeri intre Parlamentul European si presedintia germana a Consiliului UE, permite suspendarea fondurilor europene in cazul unui stat membru atunci cand Comisia Europeana considera ca acesta incalca statul de drept, daca statele membre aproba prin majoritate calificata aceasta masura impotriva respectivei tari.Guvernele de la Varsovia si Budapesta vad in acest mecanism un instrument politic arbitrar si abuziv prin care sa fie sanctionate tarile care promoveaza politici neagreate la Bruxelles. Ungaria se teme in special ca va fi sanctionata pentru masurile ei impotriva migratiei si pentru chestiunile ce tin de identitatea de gen, precum inscrierea definitiei familiei traditionale in Constitutie propusa recent de guvernul de la Budapesta, in timp ce Polonia se afla in conflict cu institutiile europene pe tema reformelor judiciare si a drepturilor persoanelor LGBT.Vicepremierul polonez Jaroslaw Gowin a declarat joi ca Varsovia ar putea ridica acest veto daca liderii UE emit o declaratie prin care se angajeaza ca acest mecanism se va aplica numai pentru situatiile strict legate de bugetul UE, pozitie infirmata apoi de premierul Mateusz Morawiecki.''(Mecanismul) incalca regulile noastre fundamentale, drepturile fundamentale. Prin urmare - preocupandu-ne de viitorul intregii Uniuni Europene -, noi le-am spus clar partenerilor nostri ca nu puteam accepta rezolutia in forma actuala'', a precizat Morawiecki la o conferinta de presa.Intr-un interviu acordat cotidianului german Frankfurter Allgemeine Zeitung, premierul polonez a sustinut ca acest ''mecanism care se presupune ca garanteaza respectarea statului de drept este el in sine o incalcare fundamentala a statului de drept'', intrucat el ''poate fi folosit de maniera arbitrara si cu motivatii politice'', si a apreciat ca introducerea acestuia ar necesita o revizuire a Tratatului UE.Dupa declaratia de vineri a vicepremierului polonez, guvernul de la Budapesta a confirmat la randul sau ca nu si-a schimbat pozitia. Situatia creata de veto-ul polonez si ungar va fi discutata de liderii europeni la summitul din 10-11 decembrie.CITESTE SI: Danemarca anunta ca va pune capat explorarilor si extractiei petrolului si gazelor naturale la Marea Nordului pana in 2050