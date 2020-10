Uniunea Europeana si Marea Britanie reiau joi negocierile pentru un acord comercial. Termenul limita pentru incheierea unei intelegeri

Primul ministru britanic Boris Johnson s-a retras de la negocieri la sfarsitul saptamanii trecute, dupa ce oficialii britanici au criticat concluziile unui summit al UE potrivit carora doar Londra ar trebui sa faca compromisuri pentru a incerca sa obtina un nou acord comercial.Cu doar 10 saptamani pana la sfarsitul perioadei de tranzitie a Brexitului, ambele parti s-au invinuit reciproc si au cerut mai multe concesii in cadrul discutiilor, care au fost aproape blocate incepand din vara.Dar, in timp ce pietele au salutat reluarea discutiilor, nu este clar daca cele doua parti pot elimina lacunele in ceea ce priveste garantiile de concurenta loiala - in special regulile privind ajutoarele de stat - si pescuitul, un sector incarcat de simbolism pentru sustinatorii Brexitului din Marea Britanie.O purtatoare de cuvant a biroului lui Johnson din Downing Street a declarat ca negociatorul-sef britanic, David Frost, a vorbit cu omologul sau din UE, Michel Barnier, si i-a salutat comentariile de la inceputul zilei."Pe baza acestei conversatii suntem gata sa primim echipa UE la Londra pentru a relua negocierile la sfarsitul acestei saptamani. Am convenit in comun un set de principii pentru gestionarea acestei faze intensificate a discutiilor ", a spus purtatorul de cuvant."Este clar ca raman diferente semnificative intre pozitiile noastre in cele mai dificile domenii, dar suntem pregatiti, impreuna cu UE, sa vedem daca este posibil sa le reducem prin discutii intensive", a spus aceasta intr-un comunicat.Partea britanica a dorit sa sublinieze ca, "asa cum ambele parti au clarificat, este nevoie de doi pentru a ajunge la un acord".Faza initiala a negocierilor va avea loc la Londra in perioada 22 octombrie - 25 octombrie, iar discutiile vor continua ulterior de comun acord.Anterior, presedintele Consiliului European, Charles Michel, a declarat in Parlamentul European ca timpul este foarte scurt."Suntem pregatiti sa negociem 24/7, pe toate subiectele, cu privire la textele legale. Marea Britanie are o decizie de luat si este alegerea lor libera si suverana ", a afirmat Michel.Acesta a a spus ca raspunsul Marii Britanii va determina nivelul sau de acces la piata interna a UE de 450 de milioane de consumatori. Barnier a declarat parlamentului ca un acord este inca "la indemana".Dornic sa evite orice responsabilitate a unui esec, blocul european este gata sa negocieze pana la mijlocul lunii noiembrie, dar trebuie apoi sa ratifice orice acord in Parlamentul European inainte de expirarea timpului.Au existat unele oferte de ambele parti asupra asa-numitelor conditii de concurenta echitabile, a pescuitului si a modului de solutionare a litigiilor, dar insuficiente pentru a gasi un acord.Principala linie rosie pentru Johnson este revenirea suveranitatii, exprimata ca "preluarea controlului", in timp ce UE sustine ca apropierea Marii Britanii de bloc inseamna ca nu poate fi tratata in acelasi mod ca si Canada, dupa care Londra si-a modelat cererile comerciale.Incheierea fara acord a dramei de cinci ani a Brexitului din Marea Britanie ar perturba activitatile producatorilor, comerciantilor cu amanuntul, fermierilor si aproape a tuturor celorlalte sectoare, in timp ce impactul economic al pandemiei coronavirusului se agraveaza.Michel a subliniat ca cei 27 de membri ai UE sunt pregatiti de o separare fara un nou acord pentru a evita tarifele sau cotele."Nu avem nevoie de cuvinte, avem nevoie de garantii", a spus el despre garantiile de concurenta loiala, solicitand, de asemenea, "un arbitraj obligatoriu si independent" pentru remedierea rapida a denaturarilor pietei.Proiectul de lege privind piata interna redactat de Londra, care ar submina acordul anterior de separare a Marii Britanii de UE, nu a facut decat sa consolideze hotararea blocului de a asigura garantarea respectarii stricte a oricarui nou acord, a spus Michel.