VIDEO Dezinfectant pentru maini vandut in tuburi de "crema pentru picioare obosite". "A fost o solutie de compromis care se practica in situatii de urgenta"

Cine a vandut produsul primariei

Explicatia producatorului

Imaginile sunt realizate in luna mai 2020, iar producatorul dezinfectantului a explicat pentru Ziare.com situatia.O filmare realizata in localitatea Sanpetru Mare, din judetul Timis, prezinta un localnic care desprinde ambalajul pus pe un tub de crema pentru maini. Barbatul spune ca recipientul a fost distribuit de angajatii primariei din poarta in poarta, alaturi de cate doua masti. Sub ambalaj apare scris "crema pentru picioare obosite".Dupa ce inlatura folia, cetateanul verifica si data de expirare de pe ambalajul original, constatand ca aceasta este august 2018.Potrivit SICAP, produsul dezinfectant a fost achizitionat de Primaria Sanpetru Mare in 21 aprilie de la SC IGF Grup SRL din Brasov. Primaria din Sanpetru Mare a cumparat atunci 10 cutii de manusi, 1.000 de masti si 500 de bucati de dezinfectant.Achizitia a avut o valoare de 16.000 de lei, din care dezinfectantul a costat 10.000 de lei (20 de lei/buc).Contactat de Ziare.com, reprezentantul firmei care a furnizat dezinfectantul pentru Primaria Sanpetru Mare a explicat ca, din cauza pandemiei, producatorul a avut probleme cu achizitia recipientelor, iar pentru ca avea pe stoc tuburile pentru crema de picioare le-a folosit.Reprezentantul firmei care a cumparat produsul pentru a-l revinde Primariei Sanpetru Mare a declarat ca a stiut situatia la momentul achizitiei, dar nu a avut nicio problema cu asta.Contactati de Ziare.com, reprezentantii Dacia Plant, firma producatoare, au dat asigurari ca in tub era dezinfectant, exact asa cum scria pe eticheta de la suprafata."In perioada pandemiei, pur si simplu furnizorii nostri din Polonia ne-au dat un termen de patru luni. Atunci am luat decizia sa folosim tuburi pe care le aveam deja pe stoc. Tuburile erau nefolosite. A fost o solutie de compromis care se practica in situatii de urgenta. Cand au venit tuburile originale am folosit tuburi cu eticheta aplicata", a declarat un reprezentant al firmei producatoare.Reprezentantii Dacia Plant au transmis si un punct de vedere pe care il redam integral: