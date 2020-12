Informatia vehiculata pe grupurile de anti-vaccinisti din Romania: doi oameni au murit in timpul testarii vaccinului Pfizer anti-COVID. Care este realitatea

Titlul initial arata ca "FDA announces deaths of two Pfizer vaccine trial participants" (Agentia medicamentului din SUA anunta decesul a doi voluntari care au participat la testarea vaccinului anti-COVID al Pfizer-BioNTech). Stirea publicata in jurul orei 17.00 are in seara zilei de 8 decembrie titlul Vaccinarea in masa va incepe in jurul Craciunului (n.r. - in Israel).Articolul arata cum se pregateste Israelul pentru vaccinarea in masa, imediat ce serul Pfizer-BioNTech va fi autorizat de Agentia Medicamentului din SUA, dupa o sedinta programata pe 10 decembrie. In text exista foarte putine informatii care sa aiba legatura cu titlul initial.Cel mai probabil, autorii articolului au vizat o informatie prezenta in referatul inaintat de Pfizer-BioNTech catre FDA,analizat inaintea verdictului din 10 decembrie.Intr-un paragraf de la pagina 41, cei de la Pfizer trateaza subiectul "Efecte adverse grave", cu urmatoarea formulare: "Un total de 6 (2 vaccinati, 4 placebo) dintre cei 43.448 de participanti la la testare (0.01%) au murit in perioda care vizeaza raportul (29 aprilie - 14 noiembrie 2020). Ambii subiecti decedati care fusesera vaccinati cu serul real aveau peste 55 de ani. Unul a suferit un infarct in ziua a 62-a dupa primirea celei de-a doua doze si a murit trei zile mai tarziu. Celalalt a murit de arteroscheleroza la trei zile dupa ce a primit prima doza. Subiectii care au primit tratamentul placebo au murit de infarct miocardic, atac hemoragic sau cauze necunoscute (in 2 cazuri); Trei dintre cele patru decese s-au produs la persoane cu varste de peste 55 de ani".In articolul din Jarusalem Post se precizeaza ca documentul elaborat de Pfizer arata ca nu s-a putut stabili o legatura directa intre vaccin si cauza mortii celor 6 voluntari.In ciuda datelor actualizate, informatia despre cele doua persoane decedate in urma participarii la testare este luata cu titlul de certitudine si distribuita masiv intre adeptii din Romania ai teoriilor conspirationiste. O postare pe Facebook cu titlul initial al articolului din Jerusalem Post publicata in jurul orei 20.00 este distribuita deja de sute de ori. Multi comentatori au reactii de tipul "Nemernicii ne omoara cu zile!".