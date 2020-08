Medic roman din Marea Britanie, despre "dezbaterea COVID" in Romania: "Parerile medicale sunt spurcate in cel mai murdar mod posibil de oameni fara nicio legatura cu medicina"

"Nivelul la care s-a ajuns in Romania cu discutiile despre covid este unul interesant, in sensul de penibil, adica provoaca stari extrem de neplacute, cu efect nedorit, foarte greu de suportat", scrie Tudor Toma, pe pagina sa de Facebook., scrie medicul roman din Anglia, pe Facebook.Tudor Toma mai arata ca "efectul nedorit in final se rasfrange tot asupra pacientului, care atunci cand are nevoie de un sfat nu mai stie la cine sa apeleze, pe cine sa mai creada". "In final, o problema colectiva la rezolvarea careia am putea toti sa contribuim cu cate putin este lasata sa se sparga in mici probleme individuale, de care multora nu le pasa", mai spune medicul, care arata cum o persoana de 65 de ani care ar mai putea trai inca 10-20 de ani "are tupeul sa faca o complicatie mai rara a unei boli care in mintea multora nu exista"., mai scrie medicul roman pe Facebook.