Posta Romana anunta ca a virat la ANAF aproape 135 milioane lei si ca nu mai are datorii la bugetul de stat

"Compania Nationala Posta Romana si-a achitat toate datoriile istorice catre ANAF. Posta Romana a reusit sa-si achite integral datoriile dupa ce, in data de 20 august 2020, a virat suma de aproape 135 milioane de lei, reprezentand datorii, catre ANAF - Directia Generala de Administrare a Marilor Contribuabili", a informat compania de stat.Ca urmare a efectuarii acestor plati, au fost anulate obligatii de plata accesorii in valoare de 45,3 milioane de lei, reprezentand dobanzi si penalitati."Posta Romana a mostenit multe datorii. Situatiile financiare actuale ofera o imagine pozitiva. Se observa o imbunatatire a indicatorilor economici, ceea ce va asigura o mai buna finantare a activitatii in perioada urmatoare, perioada in care am demarat investitii masive care vor ajuta la cresterea calitatii serviciilor postale. Este o dovada in plus ca ne uitam la viitor si nu avem o politica de dezvoltare doar pe termen scurt", a declarat Horia Grigorescu, directorul general al Postei Romane.Posta Romana mai anunta ca se afla anul acesta pe un trend pozitiv, ceea ce ii da posibilitatea "de a-si continua proiectele de dezvoltare prin investitii importante".