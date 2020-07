Presedintele Braziliei, critic dur al restrictiilor impuse de pandemie, testat pentru COVID-19 dupa ce a prezentat simptome: "Plamanul este ok"

Potrivit canalului de televiziune, presedintele, care este foarte sceptic in ce priveste pandemia de COVID-19, i-a declarat unui jurnalist ca are unele simptome ale coronaviruslui, inclusiv febra 38 grade Celsius, si ca a facut o radiografie la plamani la spitalul militar.Intr-o inregistrare video realizata de unul dintre simpatizantii sai, carora li se adreseaza frecvent de la portile resedintei sale la Brasilia, seful statului, purtand o masca alba, a declarat ca s-a intors de curand de la spital, unde a facut o "radiografie pulmonara"."Plamanul este curat, da? Voi face un test de COVID in scurt timp, dar totul este bine bine", a declarat el dupa ce i-a avertizat ca nu se poate apropia prea mult de suporterii sai.Potrivit presei braziliene, rezultatele testelor vor fi cunoscute marti.De la inceputul pandemiei, Jair Bolsonaro, 65 de ani, a minimalizat boala si a participat la mai multe evenimente publice fara sa poarte masca, criticand in acelasi timp masurile de izolare introduse in mai multe state.Sambata, el a publicat mai multe fotografii pe retelele sociale in care este cu fata descoperita insotit de mai multi ministri si de ambasadorul american la Brasilia, in cursul unei receptii cu ocazia Zilei Nationale a Statelor Unite.Luni, el a facut uz de dreptul sau de veto la doua articole de lege privind utilizarea mastilor in locurile publice cu scopul de a preveni raspandirea pandemiei in Brazilia.Dupa Statele Unite, Brazilia este tara cea mai afectata din lume de pandemie, cu 1,6 milioane de cazuri de COVID-19 dintre care 65.487 de decese pana in prezent.