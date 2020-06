Parlamentarii Melescanu, Gerea, Durbaca si Caprar initiaza o lege prin care firmele sunt obligate sa angajeze pensionari pe post de consilieri

Rolul Inspectiei Muncii

"Societatatile comerciale cu capital privat, care, la finalui ultimului an fiscal au avut o cifra de afaceri mai mare de 5.000.000 lei, sunt obligate sa angajeze, din randul pensionarilor, cu contract individual de munca, persoane cu experienta, cu titlul de consiiier in domenii!e de activitate ale societatii comerciale respective.Pentru persoanele angajate conform prevederilor prezentului articol, nu se datoreaza contributiile de asiguari sociale si contributia de asigurari de sanatate pentru partea din salariu mai mica sau egala cu cistigul salarial mediu brut pe economie utilizat la fundamentarea bugetului asiguraarilor sociate de stat", propun initiatorii,Teodor Melescanu, Gratiela Gavrilescu, Dorel Caprar, Alexandru Baisanu, Eugen Durbaca, Andrei Gerea , Rodica Paraschiv, majoritatea deveniti recent membri ai Partidului Puterii Umaniste (Social-liberal)In cazul societatilor comerciale cu o cifra de afaceri mai mare de 5.000.000 lei si cu cel putin de 5 angajati, unul dintre acestia trebuie sa fie pensionar, iar in cazul firmelor cu o cifra de afaceri mai mare de 5 milioane de lei si cu mai mult de cinci angajati "paritatea nu poate fi mai mare de un consilier pensionar raportat la un numar de 5 persoane care nu au atins pragul varstei de pensionare".Neindeplinirea acestor obligatii poate fi constatata de Inspectia Muncii, afirma autorii propunerii legislative privind reintegrarea pe piata muncii a pensionarilor care isi doresc sa isi continue activitatea in domeniile in care au activat anterior pensionarii.Initiatorii argumenteaza ca pensionarii devin din ce in ce mai saraci comparativ cu ceilalti membri ai societatii, iar pentru o mica parte dintre ei venitui suplimentar reprezinta o reaia sursa de existenta, fiind directionat pentru acoperirea cheltuielilor de intretinere, sanatate si alimentatie.De asemenea, ei subliniaza, ca retragerea din activitate, lipsa de comunicare cu fostii colegi de breasIa, renuntarea la unele activitati obisnuite, toate contribuie la o izolare sociala treptata a persoanelor varstnice."Cu certitudine, scaderea potentialului biologic si a fluxului informational contribuie la o deteriorare a sanatatii si starii psihologice a persoanelor varstnice. Pe de alta parte, exodul profesionistilor romani catre statele Europei Occidentale - au plecat, in general, persoane active din categoria de varsta 25-45 de ani - a generat, pe Ianga reducerea drastica a resursei de forta de munca inalt calificata, si o falie intre generatii.Beneficiile demersului nostru, care nu necesita resurse bugetare de ordin public, se vor resimti, in egala masura, in randul profesionistilor de varsta a treia (obtin un venit suplimentar, isi mentin un ritm de viata activ cu efecte pozitive asupra echilibrului psihosomatic, isi consolideaza statutul social), angajatorilor (isi asigura o forta de munca inalt calificata loiaia responsabila), tinerilor (care vor avea posibilitatea de a 'invata meserie" de ta modele profestonale consacrate) societaati, in general (care ar deveni mai echilibrata, coeziva si eficienta)", afirma initiatorii, printre care se numara si fostul ministru de Externe, fost presedinte al Senatului Teodor Melescanu, in varsta de 79 de ani, aceasta fiind una dintre cele 11 initiative legislative la care este co-autor in actuala legislatura.