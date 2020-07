Ultima postare a doctorului Chemal Taner, ingrozit de poluarea din tara noastra: "Romania! Ce tara frumoasa. Pacat ca-i locuita (si) de multi care n-o merita"

Cine a fost medicul Chemal Taner

Acesta a pierdut lupta cu virusul Sars-Cov-2 joi seara, fiind internat de cateva zile la Spitalul Colentina din Bucuresti, unde astepta tratamentul cu Remdesivir pe care il comandase din strainatate.In ultima sa postare pe pagina personala de Facebook acesta se arata revoltat de poluarea din Romania, repostand un filmulet cu tone de peturi de plastic duse de un rau din Romania."Romania! Ce tara frumoasa. Pacat ca-i locuita (si) de multi care n-o merita! Buzaul se varsa in Siret, Siretul in Dunare si asa ajung gunoaiele meltenilor in mare. Vrei sa pescuiesti pastrav la munte? Vrei sa vezi delfini in Marea Neagra?Vrei ca si copiii sau nepotii tai sa mai vada ceva din putinele frumuseti ale acestei tari pe care melteni ca si tine au siluit-o, au batjocorit-o, au jucat-o la barbut? E plina delta de gunoaie, colcaie plajile de PET uri si mizerii (pe care sa nu uitam, ni le curatau soldatii americani din baza de la Kogalniceanu). Arunca-ti mizeria in natura, in padure sau in apa, fara nici o remuscare, cretin analfabet!!! Asteapta sa primesti voma naturii, impotriva vomei tale!Garda de mediu? Institutii ale statului???? Vax albina! Apropo, niste politicieni indignati pe acolo, asa ca de campanie electorala???? In Mongolia nu am fost lasat sa bag piciorul in rau pentru ca aveam o plaga deschisa si contaminam natura, aici se arunca mii de tone de deseuri fara nici o problema! Ti-ai dracului sa fiti, animale fara creier si suflet!!!", a scris acesta pe pagina lui de Facebook in urma cu doua saptamani. Taner Chemal, medicul din Constanta, de etnie tatara, era specialist in implantologie avansata, chirurgie orala, parodontologie si stomatologie digitala si avea propriul business inceput in 1999, a scris ziarul Adevarul.A fost membru al Societatii Romane de Reabilitare Orala, Societatii Romane de Implantologie Orala si Biomateriale, Societatii de Stomatologie Estetica din Romania, Academy of Osseointegration, European Association for Osseointegration, International Team for Implantology, International Congressof Oral Implantologists si American Academy of Implant Dentistry.Taner Chemal a realizat mai multe operatii in premiera in Romania si a tratat vedetele din tara. Medicul a creat prima televiziune de profil, unde erau explicate proceduri stomatologice si unde puteau fi urmarite interventii chirurgicale stomatologice.Uniunea Nationala a Asociatiilor Stomatologice din Romania a trasmis, vineri dimineata, 24 iulie, un mesaj de condoleante pe Facebook:"Vestea ca unul dintre cei mai renumiti medici stomatologi romani ai momentului, Dr. Taner Chemal, a plecat dintre noi lasa in sufletul si constiinta tuturor un gol ce nu va putea fi umplut niciodata.Un exemplu de etica, perseverenta, tenacitate si bun simt, Dr Taner a fost intotdeauna alaturi de AMSMB si UNAS si a raspuns fara ezitare DA atunci cand a putut sa sprijine activitatile noastre profesionale.A format in jurul sau o echipa de profesionisti carora a reusit sa le insufle pe langa abilitatile profesionale desavarsite niste principii morale pe care rar le mai intalnim in prezent in randul colegilor si al semenilor nostri.Mii, poate chiar zeci de mii de pacienti sunt beneficiarii tratamentelor implanto-protetice realizate de el si echipa sa, unele dintre ele in premiera mondiala.A fost, este si va ramane un stomatolog, un coleg, un tata, un sot, un OM - exemplu pentru noi toti! Nu vei disparea niciodata din amintirea si din sufletele noastre, draga Taner!"