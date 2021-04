Bolile de care a suferit, de-a lungul anilor, tatal printului Charles. Printul Philip s-a retras din viata publica in 2017

In martie 2021, printul Philip a fost externat, la o luna dupa internare pentru o infectie, apoi o interventie cardiaca.Printul Consort, care ar fi implinit 100 de ani pe 10 iunie, a fost internat patru zile in decembrie 2019 pentru a fi tinut sub supraveghere si pentru tratamentul unei afectiuni anterioare. A fost externat in Ajunul Craciunului si dus la Sandringham pentru sarbatorile petrecute impreuna cu regina.El a fost tratat si de blocarea unei artere coronariene la spitalul Papworth din Cambridgeshire in decembrie 2011. Printul a mai fost internat si pentru o infectie la vezica in iunie 2012, cand a fost nevoit sa lipseasca de la Jubileul de diamant al reginei. In anii urmatori, a fost tratat pentru probleme abdominale si de auz.Toate aceste probleme medicale au dus si la retragerea sa din viata publica in 2017.Cel mai recent eveniment public la care a participat a avut loc in luna mai 2019. El a luat parte la nunta fiicei printilor de Kent, Lady Gabriella Windsor.In ianuarie 2019, el a scapat fara sa fie ranit dupa ce a provocat un accident de masina in care au fost ranite doua persoane, in apropiere de proprietatea de la Sandringham, in Norfolk. Dupa incident, a renuntat la permisul de conducere.