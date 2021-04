VIDEO Printul Charles, omagiu adus tatalui sau: "Ne va lipsi enorm, familiei mele si mie"

"Asa cum va imaginati, tatal meu ne va lipsi enorm, familiei mele si mie", a transmis printul de Wales intr-o declaratie televizata din fata resedintei sale Highgrove House, din comitatul englez Gloucestershire, multumind populatiei pentru sprijin "in acest moment deosebit de trist"."Tatal meu a servit practic in ultimii 70 de ani in modul cel mai devotat si mai remarcabil regina, familia, tara si intregul Commonwealth . Dragul meu tata a fost o persoana foarte speciala care, mai presus de toate, ar fi fost uimit de reactia si de lucrurile emotionante care s-au spus despre el si, din acest punct de vedere, noi suntem, familia mea, profund recunoscatori pentru toate acestea", le-a spus printul Charles reporterilor, care a purtat o cravata neagra in semn de doliu.