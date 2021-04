Mesajul transmis de Casa Regala a Romaniei in urma decesului Printului Philip, sotul Reginei Marii Britanii

"Majestatea Sa Custodele Coroanei si ASR Principele Consort, alaturi de intreaga Familie Regala, au aflat cu nespusa tristete vestea trecerii la cele vesnice a Altetei Sale Regale Principele Philip, Ducele de Edinburg. Consortul Suveranei britanice a incetat din viata in aceasta dimineata la Castelul Windsor", se arata in mesajul postat pe Facebook "Principele Philip si Regele Mihai , nascuti in acelasi an, au fost veri si au pastrat o prietenie de o viata intreaga. Ducele de Edinburg a botezat pe Majestatea Sa Margareta Custodele Coroanei si i-a purtat de grija in scoala, la liceu si la facultate. Principele Philip, alaturi de Regina Elisabeta, a fost mereu prezent in viata Familiei Regale romane", mai noteaza mesajul."Dupa disparitia Regelui Mihai, pentru Majestatea Sa Margareta, Ducele de Edinburg a fost o figura parinteasca. Toate generatiile din Familiile Regale romana si britanica au fost apropiate, dar pentru generatia de astazi, Regina Elisabeta a II-a si Principele Philip raman drept modele spirituale, surse fundamentale de inspiratie", arata mesajul.