Mon Repos, paradisul ionian unde s-a nascut Printul Philip Duce de Edinburgh FOTO

Aici s-a nascut, la 10 iunie 1921, Printul Philip , viitorul Duce de Edinburgh si sot al Reginei Elisabeta a II-a , care a incetat din viata astazi, 9 aprile 2021.Familia sa, cu origini grecesti si daneze, a fost exilata din Grecia cand printul avea doar 18 luni. Dupa ce a fost educat in Franta, Germania si Regatul Unit, s-a alaturat Marinei Regale Britanice in 1939, la varsta de 18 ani.Din iulie 1939, a inceput sa corespondeze cu printesa Elisabeta, in varsta de treisprezece ani, pe care o intalnise prima data in 1934. In timpul celui de-al Doilea Razboi Mondial a slujit in flotele mediteraneene si din Pacific. Dupa razboi, lui Philip i s-a acordat permisiunea, de catre regele George al VI-lea, de a se casatori cu Elisabeta. Inainte de anuntul oficial al logodnei lor in iulie 1947, el si-a abandonat titlurile grecesti si daneze, a devenit un cetatean britanic naturalizat si a adoptat numele de familie al bunicilor materni - Mountbatten.Palatul Mon Repos a fost confiscat in circumstante controversate in timpul regimului militar din Grecia anilor '70. Confiscarea acestuia si a altor bunuri ale regelui exilat Constantin al II-lea, fara nicio despagubire, au dus la un proces in instanta la Curtea Europeana a drepturilor omului.In prezent, portile palatului sunt deschise turistilor, Mon Repos devenind muzeu.