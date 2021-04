Impresionanta poveste de iubire dintre Regina Elisabeta a II-a si Printul Philip. Cum s-au cunoscut cei doi

Micuta printesa Elisabeta avea 8 ani, iar Philip, 13 ani.Trei ani mai tarziu, s-au intalnit a doua oara. In mai 1937, Elisabeta si Philip au participat la incoronarea tatalui printesei , Regele George al VI-lea.A fost doar un concurs de imprejurari cand Elisabeta si Philip s-au intalnit din nou, in iulie 1939. Ea avea acum 13 ani si vizita Colegiul Naval Regal in Dartmouth, Devon, impreuna cu parintii si cu sora ei. Philip avea 18 ani si se inrolase cu doi ani mai inainte la aceasta scoala, scrie life.ro In timpul vizitei regale, Philip a fost cel care a asigurat turul colegiului, dar asta pentru ca ceilalti doi cadeti propusi facuse oreion.A fost dragoste la prima vedere, in special pentru tanara Elisabeta care acum deschidea ochii in lume si care dupa aceasta vizita a inceput sa-i scrie scrisori lui Philip si sa pastreze o fotografie a chipesului cadet langa patul sau. Chiar daca Philip coresponda cu Elisabeta, el nu se gandea la aceasta poveste decat ca la o "diversitate amuzanta", initial.Philip a fost invitat la petrecerea de Craciun organizata de familia regala in 1943 la Windsor Castle.Regele George al VI-lea avea mici indoieli asupra lui Philip - nu doar ca nu avea o stabilitate financiara, dar era considerat si putin "necioplit".Cu toate acestea, in 1947, Philip a primit permisiunea regelui George de a o cere de sotie pe Elisabeta. Totul s-a intamplat in Scotia, iar inelul a fost creat de insusi printul Philip care a renuntat chiar si la titlul sau, devenind Philip Mountbatten. Bineinteles ca Elisabeta a raspund: "Da!".Cu o noapte inainte de nunta, regele George al VI-lea i-a acordat o serie de titluri precum cel de duce de Edinburgh, conte de Merioneth si baron de Greenwich.Cu 4 copii si o flota de nepoti si stranepoti, casatoria dintre cei doi este considerata cea mai lunga casnicie regala din istorie.