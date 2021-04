Funeraliile Printului Philip, toate detaliile. Ultima dorinta a Reginei Elisabeta in memoria sotului decedat FOTO

La eveniment vor participa 30 de persoane, inclusiv trei rude din Germania. Ele vor purta haine de doliu, cu medalii, sau vestimentatie de zi, insa nu uniforme militare. Ceremonia funerara va avea loc cu respectarea masurilor impuse in contextul pandemiei, iar regina Elisabeta va sta asezata singura.Ca un ultim mesaj pentru Printul Philip, Elisabeta a dorit ca pe pagina de Instagram a familiei regale sa fie postata o imagine de cuplu."Regina doreste sa impartaseasca aceasta fotografie privata facuta cu Ducele de Edinburgh pe varful dealului Coyles of Muick, Scotia, in 2003", se arata in explicatia pozei.Printul Philip a murit la Castelul Windsor, pe 9 aprilie, la varsta de 99 de ani. Trupul neinsufletit este depus la capela privata a castelului.In ziua funeraliilor, sambata, sicriul va fi transportat de la intrarea de stat a Castelului Windsor si va fi dus, intr-un Land Rover Jaguar, conceput cu ajutorul ducelui, spre Capela St. George.Membrii familiei regale vor merge impreuna cu sicriul. Printesa Anne si printul Charles vor merge in primul rand, urmati de printul Edward si printul Andrew.Regina va merge impreuna cu o doamna de onoare intr-un Bentley, la finalul procesiunii, si va intra in capela pe o usa laterala.Serviciul funerar va fi condus de Arhiepiscopul de Canterbury si Diaconul de Windsor.Ducele de Edinburgh a ales personal insemnele regale care vor fi asezate pe altar pentru funeraliile sale. Este vorba despre medalii si decoratii care i-au fost conferite de Regatul Unit si tarile din Commonwealth, alaturi de emblemele din Danemarca si Grecia, subliniind mostenirea sa ca print al Greciei si Danemarcei.