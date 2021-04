Poza de colectie cu Printul Philip si Regele Mihai. Care erau legaturile de rudenie dintre cei doi FOTO

Astfel, pornind de la Regina Victoria a Marii Britanii, Mihai avea o legatura de sange cu Regina Elisabeta, cei doi fiind considerati veri de gradul al treilea. Implicit, Printul consort Philip si Regele Mihai erau la randul lor verisori, fiind nascuti si in acelasi an, 1921.De asemenea, pe baza originilor sale elene, Printul Philip este var primar cu Regina Elena, mama Regelui Mihai, caruia ii este in acest mod unchi. De altfel, cei doi au petrecut mult timp impreuna in copilarie, in vacante, asa dupa cum se poate vedea si dintr-o fotografie de arhiva facuta in 1928 si scoasa la iveala de Casa Regala din Romania in 2017, dupa moartea Regelui Mihai. Printul Philip , ducele de Edinburgh, a murit vineri, 9 aprilie, la varsta de 99 de ani. Sotul Reginei Angliei a fost spitalizat in ultima vreme in repetate randuri.Philip, duce de Edinburgh, conte de Merioneth si baron de Greenwich, cunoscut si sub numele Philip Mountbatten, s-a nascut pe 10 iunie 1921 in Corfu, Grecia, si a detinut titlul de print al Greciei si Danemarcei. El este sotul reginei Elisabeta a II-a a Marii Britanii.