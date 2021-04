Printul Philip si regina Elisabeta a II-a, alaturi de cei sapte stranepoti. Fotografia care a facut inconjurul lumii

Fotografia, care a fost facuta in 2015 de ducesa de Cambridge, il arata pe printul Philip cu bratul in jurul Islei, in timp ce regina, in varsta de 94 de ani, poate fi vazuta tinand in brate pe printul Louis.Printul George si printesa Charlotte pot fi vazuti oferind un zambet obraznic in imagine, in timp ce Savannah Phillips pozeaza alaturi de Mia si Lena Tindall, conform Daily Mail O a doua poza cu regina Elisabeta a II-a si sotul ei a fost distribuita pe pagina de Instagram a Ducelui si Ducesei. Cuplul pozeaza cu Printul George si Printesa Charlotte in timpul unei vizite la Balmoral in 2015.Dupa ce s-a dezvaluit ca William si printul Harry nu se vor intalni personal pana la inmormantarea bunicului lor, ducesa de Cambridge ii va ajuta sa puna un front "unificat" pentru regina.Printul William si Kate Middleton au publicat o fotografie emotionanta a ducelui de Edinburgh si a reginei cu cei sapte stra-nepoti. Imaginea prezinta monarhul in varsta de 94 de ani si sotul ei, care au murit vineri la varsta de 99 de ani, cu printul George, printul Louis, Savannah Phillips, printesa Charlotte, Isla Phillips tinandu-l pe Lena Tindall si Mia TindallNu este prima data cand Kate, una dintre cele mai fotografiate persoane din lume, se duce in spatele obiectivului si isi lanseaza propriile poze.Palatul Kensington a publicat adesea fotografii facute de Kate pentru a marca repere in viata copiilor ei, cum ar fi zilele de nastere si primele zile la cresa.