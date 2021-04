Regina Elisabeta a II-a, despre printul Philip: "A fost, pur si simplu, forta mea si a ramas in toti acesti ani"

"El a fost, pur si simplu, forta mea si a ramas in toti acesti ani iar eu si familia, si atat de multe tari ii suntem indatorati mai mult decat ar pretinde sau vom sti vreodata",a rostit in 1997 regina.Regina a vorbit in noiembrie 1997 in timpul unui pranz la Banqueting House din Londra, in care a subliniat "cincizeci de ani remarcabili".Publicatiile din intreaga lume i-au oferit printului Philip pagini intregi, amintit ca sotul reginei dar si pentru loialitatea, simtul datoriei si comentariile sale politice uneori incorecte.Toate publicatiile britanice au oferit spatiu pe prima pagina in editiile de sambata."Adio, iubitul meu", a titrat " target="_blank">Daily Mail pe prima pagina, anuntand "omagiul dureros" pentru regina la decesul sotului. Cotidianul se mandreste cu 144 de pagini de "amintiri magice" ce marcheaza decesul ducelui de Edinburg la varsta de 99 de ani.The Mirror a abordat aceeasi atitudine si a scris "La revedere, iubitul meu", alaturi de o fotografie a cuplului regal."Plangem cu totii, doamna", a scris The Sun, publicand pe prima pagina o fotografie a cuplului regal de la nunta lor in 1947. "Ce viata extraordinara. Ce serviciu eroic si exemplar a dat reginei sale si tarii sale. Ce personaj, ce glumet", a scris ziarul in primele randuri ale articolului principal.Daily Telegraph a publicat: "O viata in slujba reginei si tarii", subliniind ca printul Philip a fost "cineva care, prin sprijinul sau pentru Coroana, a avut o contributie de durata la institutia monarhiei si la natiunea in sine".Cotidian de stanga si totdeauna declarat anti-monarhist, Morning Star a publicat un editorial intitulat "Philip a personificat vanitatea absurda a unui patriotism ersatz".