Salve de tun vor fi trase sambata la pranz la Londra, Gibraltar si pe mare, in onoarea printului Philip

La garnizoana Woolwich Barracks din Londra vor fi trase salve cu un tunuri din Primul Razboi Mondial - folosite si la nunta din 1947 a reginei cu printul Philip si la incoronarea suveranei.Vor fi trase salve si din Turnul Londrei, Castelul Cardiff, Castelul Hillsborough din Belfast si Castelul Edinburgh, precum si de pe navele HMS Diamond, HMS Montrose si HMNB Portsmouth . Vor fi 41 de trageri cu foc, timp de 40 de minute. Philip a intrat in Marina Regala cadet, unde a ramas in timpul celui de-al Doilea Razboi Mondial, ajungand la gradul de prim-locotenent pana la sfarsitul razboiului.Publicul, care nu are voie sa participe la ceremonii, fiind incurajat sa urmareasca salvele de acasa, online sau de la televizor.Luni, Camera Comunelor se va reuni dupa ce vineri si-a suspendat activitatea, pentru a permite parlamentarilor sa-i aduca omagii ducelui.Drapelele Uniunii si nationale vor arbora la jumatate in ziua urmatoare inmormantarii. Regina are in vedere modificari ale ceremonialului , ca urmare a recomandarilor guvernamentale si instructiunilor privind distantarea sociala.