Membrii familiei regale britanice nu vor purta uniforme militare la inmormantarea Printului Philip. Ce a determinat aceasta incalcare de protocol

Din cauza restrictiilor, la inmormantare vor participa cel mult 30 de persoane. Palatul Buckingham va anunta joi mai multe detalii despre inmormantare , inclusiv despre imbracaminte. Unele surse au declarat ca Regina a decis ca toti membrii familiei in varsta sa poarte haine civil, respectiv costume de doliu pentru barbati si cravate negre.Cu ocazii oficiale anterioare, Harry, in varsta de 36 de an i, a purtat uniforma redingota a "Blues and Royals", regimentul din care a facut parte, asa cum s-a intamplat si la nunta sa.