A inceput procesul asasinului care l-a ucis in stil mafiot pe un faimos hacker roman. Patru focuri de arma in scara unui bloc din Bacau

Cine este tanarul ucis in stil mafiot in scara unui bloc din Bacau

Procurorii Parchetului de pe langa Tribunalul Bacau au dispus trimiterea in judecata a unui barbat, acuzat de omor calificat, talharie calificata, contrabanda calificata, nerespectarea regimului armelor si munitiilor si uz de arma fara drept."La data de 09.03.2020 inculpatul s-a deplasat pe raza mun. Bacau unde, in jurul orelor 20.30-20.34, in timp ce se afla la parterul blocului nr. 47, pe str. Alecu Russo, in incinta scarii, a ucis o persoana de sex masculin, prin executarea mai multor focuri de arma . La comiterea faptei inculpatul a folosit un pistol Makarov de cal. 9 mm procurat anterior fara respectarea dispozitiilor legale din Bulgaria, arma fiind introdusa in mod fraudulos pe teritoriul Romaniei. In aceeasi imprejurare, inculpatul i-a sustras victimei mai multe bunuri, respectiv: 2 telefoane mobile, un laptop, un portmoneu continand diverse acte si valori precum si cheile autoturismului personal" au transmis, marti, procurorii.Potrivit acestora, la data de 11.03.2020 inculpatul avand asupra sa arma folosita la comiterea faptei de omor calificat a parasit teritoriul Romaniei la volanul unui autoturism marca BMW deplasandu-se pe teritoriul Frantei, tara unde a fost depistat la data de 27.05.2020 in baza unui mandat european de arestare emis de autoritatile judiciare competente.Iulian Cezar Oancea avea 21 de ani atunci cand a fost impuscat mortal intr-o scara de bloc din Bacau, de pe starda Alecu Russo. Tanarul fusese trimis in judecata la inceputul anului 2019, pentru fapte comise in perioada 2013-2015, atunci cand hacker-ul avea 12-14 ani . A fost trimis in judecata de DIICOT pentru ca a spart conturi bancare furand in jur de 100.000 de euro.El a mai fost condamnat in trecut, de instante din Bacau si Cluj pentru fapte similare. El a fost eliberat conditionat in 2018 dintr-un centru de reeducare a minorilor. Cezar Oancea a povestit acum cativa ani intr-un articol publicat pe blogul sau ca aventura lui infractionala a pornit la varsta de 6 ani, atunci cand parintii i-au cumparat un calculator. "Chestia asta m-a prins, mi-a placut si am inceput sa aprofundez. M-a atras in special gamingul si am facut si ceva programare web (html, css, js)".Sapte ani mai tarziu, cu experienta in spate, copilul de doar 12 ani a gasit portita care avea sa-i aduca nu numai multi bani, dar si o sentinta de cinci ani intr-un centru de detentie pentru minori."Am gasit coduri RP gratuite. Ca idee, punctele RP sunt puncte platite intr-un joc numit League of Legends. Coduri despre care nu stiam la acel moment ca au fost achizitionate de un tip dubios de pe un site de carding (= frauda informatica prin instrumente de plata electronice) si care le-a postat acolo ca sa atraga clienti pentru serviciile pe care le oferea", a mai scris tanarul. Toata povestea aceasta l-a fascinat, fapt pentru care a continuat sa caute mai multe informatii pe acest site. Si a gasit."Am invatat cum sa obtin date de identificare ale cardurilor bancare online, cum si unde pot sa le folosesc, cum sa identific si sa profit de vulnerabilitati ale serverelor online pentru a obtine genul asta de date si alte lucruri de genul asta. Chestia asta chiar m-a prins rau de tot si dupa ceva timp tot ceea ce faceam in fiecare zi era legat doar de lucrurile astea si incercam sa imi perfectionez cat mai mult metodele de fraudare pentru a obtine un profit cat mai mare", a povestit Iulian Cezar Oancea.