Alice Arsinel reprezinta Romania in procesul cu CE privind ariile protejate

Alice Raluca Arsinel, director in cadrul Departamentului de Afaceri Europene al guvernului, va reprezenta Romania, in calitate de agent guvernamental, in procesul intentat tarii nostre de Comisa Europeana, pentru incalcarea unei directive europene privind ariile protejate.

Arsinel va reprezenta Romania la Curtea de Justitie si la Tribunalul Uniunii Europene, in procesul intentat de CE pentru desemnarea unor suprafete insuficiente ca arii de protectie speciala (APS), scrie Evenimentul Zilei.

Comisia Europeana sustine ca Romania a desemnat un numar insuficient de zone si o suprafata prea mica pentru protejarea speciilor de pasari enumerate in documentele europene.