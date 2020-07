Compania germana Toennies, care vinde carne de sapte miliarde de euro pe an, a cerut sprijinul guvernului pentru plata muncitorilor aflati in carantina

Epidemia declansata la abatorul Toennies din orasul Guetersloh, din vestul Germaniei, a infectat 1.500 de muncitori, ceea ce a facut ca 600.000 de oameni din regiune din fie nevoiti sa stea in izolare timp de doua saptamani.Cazul a declansat o dezbatere la nivel national legata de conditiile in care muncitorii, multi dintre ei straini, lucreaza in industria carnii din Germania.Vineri, compania privata Toennies, care are 16.500 de angajati si venituri anuale de circa 7 miliarde de euro, a solicitat sprijin financiar din partea guvernului pentru a plati muncitorii care au fost plasati in carantina fara sa fie bolnavi, a relatat publicatia Frankfurter Allgemeine."Nu am prea mult simpatie pentru asta. Dupa ce o intreaga regiune a fost nevoita sa fie izolata, acest lucru nu va contribui la reducerea iritarii publice", a declarat ministrul Agriculturii, Julia Kloeckner, publicatiei Bild am Sonntag.Legea germana referitoare la prevenirea bolilor infectioase permite firmelor sa primeasca sprijin daca muncitorii lor sunt plasati in carantina.Opinia ministrului este impartasita si de Karl-Josef Laumann, ministrul Muncii din landul Renania de Nord Westfalia, unde se afla abatorul.Laumann a spus ca in timp ce Toennies ar putea avea baza legala sa faca solicitarea de sprijin financiar, compania ar trebui sa fie precauta."Daca as fi in situtia dl. Toennies si a partenerilor sai de afaceri, m-as gandi foarte bine la ce asteptari ar trebui sa mai aiba de oamenii din Renania de Nord Westfalia", a declarat acesta publicatieiToennies nu a raspuns imediat unei solicitari de comentarii.