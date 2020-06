Condamnata la patru ani de inchisoare, Andreea Cosma, deputat PSD si fiica baronului Cosma de la Ploiesti, scapa, momentan, de pedeapsa: dosarul se rejudeca

Ziare.

Decizia completului de cinci judecatori a fost comunicata marti, 16 iunie 2020.Alaturi de Andreea Cosma, in acest dosar au mai fost condamnati la pedepse similare un fost presedinte al Consiliului Judetean Prahova, Florin Anghel, si presedintele Parcului Industrial Plopeni, Danut Cornea.Instanta de apel a ICCJ a mai decis in acest caz si sa respinga cererea de sesizare a Curtii de Justitie a Uniunii Europene in legatura cu presupusa compunere nelegala a completelor de cinci judecatori, constatata de Curtea Constitutionala a Romaniei.In faza de fond a procesului, judecatorii au pronuntat condamnarile de cate patru ani pentru cei trei inculpati, avand in vedere si prejudiciul important pe care acestia sunt acuzati ca l-au produs: aproape 11 milioane de lei.Cititi aici motivarea instantei de fond in acest dosar: https://m.ziare.com/stiri/de-ce-a-fost-condamnata-andreea-cosma-la-4-ani-de-inchisoare-motivare-1598980 Avand in vedere ca faptele imputate de procurori, cel putin in cazul Andreei Cosma, sint comise in anul 2008, decizia de rejudecare a procesului ar putea echivala cu atingerea termenului de prescriptie.La fel ca la fond, decizia de marti a completului de cinci judecatori a fost luata cu majoritate, opinia separata fiind aceea ca ar trebui sesizata CJUE.