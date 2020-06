Cum motiveaza Judecatoria Baia Mare punerea "in libertate" a unui cetatean plasat in carantina de autoritati: "Masura nu a fost dispusa in mod efectiv prin niciun inscris sau act"

Ziare.

Longa Ioan a dat in judecata DSP si ISU Maramures, DSU si IGSU solicitand instantei sa dispuna eliberarea si iesirea din carantina institutionalizata de 14 zile, dispusa la data de 13 iunie 2020. Barbatul a precizat in actiune faptul ca impotriva sa a fost luata initial masura izolarii la domiciliu, iar ulterior masura carantinarii institutionalizate, ca urmare a intoarcerii in Romania din Germania, desi se incadra in una dintre exceptiile prevazute de dispozitiile HG nr. 394/2020, respectiv art. 1 pct. 6 lit. k), din Anexa 2 din acest act normativ.Judecatoria Baia Mare i-a dat dreptate si a admis, in 18 iunie 2020, cererea de emitere a ordonantei presedintiale formulata de reclamant in contradictoriu cu institutiile precizate, in calitate de coordonatori ai Centrului Judetean de Coordonare si Conducere a Interventiei Maramures., a mentionat instanta de judecata. Magistratul, analizand actele depuse la dosarul cauzei tocmai de catre parati, a constatat caJudecatorul mai sustine ca este ". Se mai precizeaza in motivare ca lipsa unui act de procedura prin care s-a luat masura supusa analizei cat si lipsa unei cai de atac specifice puse la indemana reclamantului, face cu atat mai admisibila cenzurarea acestei masuri pe calea ordonantei presedintiale, care reprezinta dreptul comun in materie, atata timp cat nu poate fi vorba in cauza, sub nicio forma, despre o raspundere penala., se mai sustine in documentul instantei de judecata.Judecatorul precizeaza, in continuare, ca. Magistratul face si o analogie sustinand ca "pentru a avea adevarata reprezentare a viciilor din punct de vedere juridic a unei astfel de situatii, prin analogie, se poate imagina ca, de exemplu, in materia dreptului penal, respectiv a dreptului procesual penal, impotriva unei persoane sa se instituie o masura privativa de libertate, justificata de existenta unei dispozitii legale, insa fara sa se emita un act de procedura in acest sens, altfel spus, ar echivala cu plasarea unei persoane in regim de detentie, pentru savarsirea unei fapte prevazute de legea penala, in temeiul Codului penal, fara sa existe o hotarare judecatoreasca de condamnare in acest sens".Mai mult, instanta a constatat ca reclamantului ii sunt aplicabile exceptiile prevazute in Anexa 2 din HG 394/2020, in conditiile in care acesta a facut dovada faptului ca societatea comerciala al carei angajat si administrator este are contract incheiat cu o companie cu sediul in Germania., a concluzionat magistratul de la Judecatoria Baia Mare.