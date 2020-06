Digitalizarea miscarii va fi posibila cu o singura camera. Tehnologia va putea fi folosita si pentru a va digitaliza catelul, in jocurile video

Ziare.

Tehnologia motion-capture a evoluat foarte mult in ultimii ani si a permis creatorilor de jocuri si filme sa realizeze personaje digitale din ce in ce mai realiste.Una dintre aplicatiile acestei tehnologii implica digitalizarea miscarilor cateilor.Expertii spun ca acest proces se dovedeste a fi la fel de complicat, si la caini, si la oameni, numarul de echipamente necesare fiind la fel de mare.Astfel, pentru a inregistra miscarile unui patruped este nevoie de un costum special, cu bile, precum si cateva camere, noteaza Futurism O echipa de cercetatori a publicat insa un studiu pe GitHub , un portal dedicat programatorilor, in care explica faptul ca au simplificat semnificativ procesul de digitalizare a miscarii.Cercetatorii spun ca, echipata cu senzori care permit identificarea distantelor fata de obiecte. Aceasta camera poate inlocui tot echipamentul folosit pana acum pentru a capta miscarile cateilor."Pentru industria divertismentului, cercetarea noastra poate ajuta la producerea miscarii mai autentice a animalelor virtuale, in filme si jocuri video", explica Sinead Kearney, unul dintre membrii echipei.Acesta mai adauga faptul caAplicatiile acestei tehnologii nu sunt limitate doar la industria divertismentului.Oamenii de stiinta explica faptul ca