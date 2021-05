Cum a fost afectata de pandemie industria componentelor auto. Cifrele dezvaluite de o multinationala intr-un proces cu un fost angajat

Cifrele care l-au convins pe judecator

Criza companiei, validata de judecator

Concediat din cauza reducerii activitatii pe fondul pandemiei, un angajat dintr-o multinationala care activeaza in industria automotive a contestat in instanta decizia de concediere, aratand ca in cursul anului 2020, din cauza pandemiei, firma i-a cerut sa isi ia concediu de odihna pe perioada in care activitatea a fost oprita aproape complet, iar la intoarcerea din concediu, dupa 3-4 zile de somaj tehnic, a fost instiintat ca a fost demarata procedura de concediere colectiva, pentru motive care nu tin de persoana salariatului.In procesul din instanta, fostul angajat al companiei multinationale a aratat ca dupa concedierea sa, mai multe persoane au fost angajate in firma, in perioada iulie-octombrie 2020, activitatea societatii fiind in crestere. "Cu toate acestea, nu mi-a fost propus niciun post, nici macar de operator, care ar fi fost oricum mai avantajos decat optiunea somajului", a mai aratat fostul angajat al companiei in instanta.Barbatul a spus ca dificultatile economice ale companiei au fost doar un pretext pentru inlaturarea sa si a altor colegi "indezirabili".In apararea sa, compania a aratat in proces ca a recurs la concedieri din cauza reducerii drastice a veniturilor, pe fondul pandemiei."La inceputul lunii martie 2020, pe fondul cresterii alarmante a cazurilor de imbolnavire cu Covid-19 si a declararii pandemiei, fabricile producatoare de masini au inceput sa isi reduca activitatea si sa se inchida, declansand scaderea brusca a comenzilor catre furnizorii de echipamente auto.Asa cum rezulta din tabelul cu activitatea aferenta anului 2020, pentru fiecare luna erau bugetate (previzionate) vanzari de circa 15-18 milioane euro. Pe randul urmator din tabel sunt precizate vanzarile efective din fiecare luna, care au scazut la circa 1 milion euro in aprilie si 8 milioane euro in luna mai", a aratat compania in proces.Potrivit documentelor depuse de multinationala, compania a ajuns de la 2.076 de salariati in ianuarie 2020, la 1.539 de angajati in iulie. Practic, in doar sase luni aproximativ 500 de oameni si-au pierdut job-ul."Reducerea drastica a activitatii a fost previzionata la momentul respectiv (mai 2020) la circa 40% pentru lunile urmatoare fata de februarie. Privind retroactiv, se observa ca cifra de afaceri lunara a fost, in raport de luna februarie 2020 (19.999.000 euro), redusa cu 60% in luna mai, 31% in luna iunie, 28% in luna iulie, 35% in luna august si 10% in luna septembrie (rezultand asadar ca previziunile din luna mai au fost apropiate de realitate).Reducerea personalului direct productiv ca urmare a reducerii productiei trebuia urmata de o anumita reducere a personalului indirect productiv. In acest sens, s-au verificat, pe fiecare departament locurile de munca la care angajatorul putea renunta, identificandu-se 39 de astfel de posturi, pentru care s-a demarat procedura de concediere colectiva", a mai aratat instanta in procesul prin care a fost data in judecata de unul dintre angajatii concediati.Decizia de concediere emisa de companie a fost mentinuta de instanta, care a considerat ca "angajatorul a fost nevoit, ca urmare a reducerii activitatii si astfel a volumului de munca ce a condus la pierderi financiare, sa desfiinteze mai multe locuri de munca ale salariatilor societatii"."Sustinerea reclamantului potrivit careia postul nu a fost desfiintat in mod real, atributiile si sarcinile detinute fiind preluate de catre un alt angajat nu poate fi retinuta, deoarece in ce priveste preluarea atributiilor de catre o alta persoana, aprecierea si masura de reorganizare a activitatii pentru eficientizare este apanajul angajatorului acesta putand, eventual, stabili preluarea unor atributii ale postului desfiintat, insa determinante in solutionarea cauzei sunt conditiile de legalitate impuse de lege, respectiv sa existe o desfiintare a locului de munca care sa aiba o cauza reala si serioasa, aceste conditii fiind indeplinite in cazul reclamantului", a mai aratat judecatorul in sentinta care poate fi atacata cu apel.