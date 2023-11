Fost gardian acuzat de complicitate la 300.000 de crime

Un fost gardian, in varsta de 93 de ani, este acuzat de procurori de complicitate la 300.000 de crime, el lucrand in cadrul lagarului de concentrare de la Auschwitz.

Oskar Groening este acuzat ca a ajutat la functionarea lagarului de concentrare din Polonia, intre lunile mai si iunie 1944, cand 425.000 de evrei au fost adusi aici. Dintre acestia, 300.000 au fost gazati, scrie Fox News.

Slujba lui presupunea colectarea bunurilor furate de la victimele din lagar, insa procurorii au declarat ca barbatul se ocupa si cu colectarea banilor gasiti la victime.

"El a ajutat regimul nazist sa beneficieze din punct de vedere economic si a sprijinit crimele sistematice", potrivit procurorilor.

Avocatul lui Groening, Hans Holtermann, a refuzat sa comenteze cu privire la aceste acuzatii.

De cealalta parte, Groening a vorbit deschis despre perioada in care a lucrat ca gardian, spunand ca desi a fost martor la comiterea unor atrocitati oribile, el nu a comis nicio astfel de crima.

De asemenea, in 2005, el a relatat pentru publicatia "Der Spiegel" un episod din perioada in care lucra in lagar si a auzit un bebelus plangand. "Am vazut un soldat care a prins copilul de picioare. L-a dat cu capul de partea metalica a unui camion pana cand a tacut".

Ads

Groening locuieste in regiunea Hannover si este unul dintre cei 30 de gardieni de la Auschwitz despre care anchetatorii federali au declarat procurorilor ca ar trebui cercetati.

Groening reprezinta cel de al patrulea caz investigat in Hannover: doua dintre acestea au fost abandonante deoarece suspectii nu au fost apti pentru a fi judecati, iar celalat caz a fost inchis deoarece suspectul a decedat.

Hans Holterman a declarat ca starea de sanatate a clientului sau este buna.

Thomas Walther, reprezentatul a 20 de victime de la Auschwitz si a familiilor acetora a declarat ca aceasta este ultima sansa "de a se face dreptate prin pedepsirea unuia dintre barbatii SS care au contribuit la uciderea rudelor lor apropiate".

Ads