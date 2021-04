Gino-Mario Iorgulescu, condamnat definitiv la 3 ani de inchisoare cu executare pentru complicitate la lipsire de libertate

"In temeiul art.48, alin. 1, Cod Penal, raportat la art 205, alin. 1, Cod Penal, condamna pe inculpatul Iorgulescu Gino-Mario la pedeapsa de trei ani de inchisoare pentru comiterea infractiunii de complicitate la lipsire de libertate in mod ilegal, varianta simpla, impotriva persoanei vatamate V.D.I. In temeiul art. 67, alin. 1, Cod Penal, aplica pedeapsa complementara ia interzicerii exercitiului drepturilor prevazute la art.66, alin. 1, literele a, b, n (de a comunica si de a se apropia, la o distanta de 100 metri, de persoana vatamata VDI) si o (de a se apropia de locuinta sau de alte locurri in care persoana vatamata desfasoara activitati sociale, pe distanta de 100 metri), Cod Penal, pe perioada de 5 ani. In temeiul art. 65, alin. 1, Cod Penal, aplica pedeapsa accesorie a interzicerii exercitiului acelorasi drepturi", se arata in decizia instantei.Este vorba despre o fapta petrecuta in 2015, cand un barbat i-a acuzat pe cei patru ca l-ar fi luat de pe strada si l-ar fi sechestrat intr-un apartament din Bucuresti, reprosandu-i ca nu i-ar fi platit o presupusa datorie. Mario Iorgulescu a stat si in arest preventiv in urma cu patru ani, la debutul procesului.Ulterior, tanarul a fost implicat intr-un grav accident rutier in Capitala unde, de asemenea, este trimis in judecata si este urmarit international pentru ca procurorii l-au acuzat ca s-a sustras procesului care este pe rol.