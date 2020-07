Impacare istorica in scandalul pentru folosirea marcii "IRIS". Vor fi doua trupe "IRIS"

Conform intelegerii, fiecare dintre parti va avea dreptul sa foloseasca marca "IRIS". Astfel, una dintre trupe va activa sub numele de "IRIS - Cristi Minculescu, Valter&Boro", iar cealalta sub denumirea de "IRIS - Nelu Dumitrescu".Scandalul izbucnit intre membrii trupei IRIS, Cristi Minculescu, Valter Popa si Doru Borobeica, pe de o parte, si Nelu Dumitrescu, pe dea alta parte, a ajuns in 2017 in instanta , miza fiind folosirea marcii "IRIS", inregistrata in 2005, la OSIM. In prima instanta Nelu Dumitrescu a pierdut procesul, judecatorii dispunand anularea marcii.In apel, procesul a ajuns la Curtea de Apel Bucuresti, unde procesul a fost inchis prin impacarea partilor dupa ce fostii colegi au ajuns la un compromis cu privire la folosirea marcii "IRIS". Astfel, prin "contractul de tranzactie" depus in instanta, partile au convenit cum va fi folosita marca "IRIS" in continuare pentru a nu crea confuzie in randul publicului. Redam mai jos cateva din prevederile intelegerii incheiate intre Cristi Minculescu, Valter Popa si Doru Borobeica cu Nelu Dumitrescu:Partile convin ca modalitatea de utilizare a denumirilor in forma grafica mentionata in cuprinsul art. 3.1., respectiv denumirile "IRIS " si respectiv " IRIS " vor fi urmate pe randul imediat al doilea de indicatiile " Nelu Dumitrescu " si respectiv "Cristi Minculesc, Valter & Boro", reprezinta o clauza esentiala a prezentului Contract. Numele artistilor "Nelu Dumitrescu"respectiv "Cristi Minculesc, Valter & Boro" vor fi scrise folosind o dimensiune a fonturilor care sa le faca vizibile in componenta de ansamblu a marcii, nefiind permisa o deturanare a folosirii catre denumirea "IRIS" de sine statatoare.Pe afisele formatiei se va regasi imaginea foto a membrilor componenti ai formatiilor cu exceptia situatiilor in care in cadrul unor evenimente in care se regasesc mai multi artisti participanti (nume) si nu este posibila nici folosirea imaginii foto intr-o forma minima a fiecaruia dintre acestia.Partile agreeaza ca NU vor mai folosi grafica denumirii "IRIS" in reprezentarea grafica ce se regaseste pe albumele/ materialele grafice "IRIS" lansate pana in prezent si isi vor concepe noi reprezentari grafice, diferite de cele utilizate anterior.Partile convin ca vor face o declaratie comuna prin care vor comunica publicului modalitatea de numire a celor doua formatii muzicale din care Partile fac parte, potrivit celor agreate prin prezentul Contract, urmand ca niciuna dintre Parti sa nu dea declaratii contrare prezentei intelegeri sau denigratoare la adresa celorlalte Parti. Partile se obliga sa faca publica declaratia comuna cel putin prin intermediul paginilor Facebook si Instagram ale formatiilor din care fac parte, precum si prin postarea pe pagina web oficiala a formatiilor, daca aceasta exista.Pe paginile de Facebook ale artistilor, modificarile convenite prin contractul de incetare a procesului au fost operate.