Ingeniozitatea unei romance care a inselat zeci de italieni cu sume uriase. Pretindea ca e nora unui fost ministru si ca ii poate imbogati

Cum actiona

Ioana a dat dovada de multa ingeniozitate pentru a-si pacali victimele, noteaza publicatia italiana Ciociaria Oggi. Italienii scriu ca faptele de care este acuzata romanca au fost comise in Ceprano si Frosinone incepand cu 2019.CITESTE SI: Pedeapsa blanda pentru lituanianul care a ucis cu sange rece doi romani care il ajutasera. Decizia luata de un tribunal german In primele cazuri, pentru a demonstra ca este serioasa si ca afacerile pe care le propune au un mare potential, le cerea 500 de euro, iar in scurt timp le dadea inapoi 1.000, ca sa le arate potentialul investitiei. Intr-un alt caz, ea a returnat 10.000 de euro unui barbat care ii daduse 6.500 pentru a-i investi.Acum, romanca este aparata de un cunoscut avocat italian, Angelo Testa, insa ii sunt aduse o multime de acuzatii , incepand cu o inselatorie de 25.000 de euro pentru o femeie si parintii ei, noteaza publicatia italianaPentru asta a aplicat o "reteta" prin care a convins victimele de potentialul afacerii. A doua zi dupa ce s-au intalnit si le-a prezentat detaliile presupusei investitii, Ioana Netea le-a dat 1.000 de euro contra unui imprumut de 500. Apoi, ea a solicitat 14.000 de euro, bani pe care acestia nu i-au mai vazut. In schimb, romanca le-a dat un card de credit cu pin relativ si le-ar fi inmanat o scrisoare in limba engleza, despre care le-a spus victimelor ca e o garantie din partea "socrului", Giulio Tremonti.Insa pe masura ce crestea pretentiile, ea nu le mai restituia banii. Potrivit procurorilor italieni, Ioana Netea a ajuns sa le pretinda oamenilor sume mai mari, intre 14.000 si 70.000 de euro, iar in unele cazuri a solicitat 20.000 de euro si a promis ca actiunile pe care le va inapoia vor valora un milion de euro.Si pentru a fi si mai convingatoare, romanca ar fi etalat un nivel ridicat de viata pentru a castiga increderea unei alte familii. Ioana Netea i-a invitat pe proprietatea sa, o casa luxoasa situata pe plaja din Sperlonga. In prealabil, ea si-a pregatit foarte bine terenul, oferindu-le 10.000 de euro in contrapartida unei investitii de 6.500 de euro. La intalnirea mentionata, Ioana Netea le-a convins pe noile victime sa-i dea 70.000 de euro, bani pe care a promis ca ii va inmulti printr-o investitie care le va dubla cel putin suma.Daca in primele cazuri ea s-a dat drept nora lui Tremonti, in acest caz ea s-a prezentat ca fiind nepoata fostului ministru, "reteta" pe care a mai utilizat-o si intr-o alta escrocherie, cand a obtinut 20.000 de euro.Odata cu timpul, plangerile victimelor s-au adunat, iar pe masa procurorilor au aparut si alte informatii despre alte inselatorii. Intr-un caz, ea a pretins si a obtinut 70.000 de euro de la un cuplu de albanezi din Italia, carora li s-a prezentat ca un broker de mare succes. De asemenea, trei femei si un barbat din Frosinone au fost pacaliti cu 135.000 de euro. Un caz de-a dreptul ridicol a fost cel in care le-a promis unor italieni ca vor catiga un milion de euro dupa o investitie de 20.000. Evident, niciuna dintre promisiunile sale nu a fost respectata.Escrocheriile s-au intors insa impotriva sa. Acum, femeia este judecata si risca sa primeasca pana in 10 ani de inchisoare , iar paguba totala ar depasi un milion de euro.