Klaus Iohannis, decorat in Germania. Presedintele primeste Premiul "Otto cel Mare"

Potrivit Administratiei Prezidentiale, ceremonia de decernare a premiului va avea loc la Domul din Magdeburg (Catedrala Sfintilor Mauritius si Katharina), loc simbolic, cu semnificatie deosebita pentru istoria Europei, care adaposteste de peste 1.000 de ani mormantul lui Otto I, imparat al Sfantului Imperiu Roman.In cadrul festivitatii, discursul Laudatio va fi rostit de catre Heiko Maas, ministrul Afacerilor Externe al Republicii Federale Germania. La ceremonie vor fi prezenti Reiner Haseloff, premierul landului Saxonia Anhaltina, Rainer Robra, ministru de stat si sef al Cancelariei de Stat Saxonia Anhaltina, precum si Lutz Trumper, primarul general al orasului Magdeburg.Premiul 'Otto cel Mare' este acordat, o data la doi ani, personalitatilor si organizatiilor care au merite deosebite in procesul european de unificare si in promovarea gandirii europene. Distinctia a fost acordata pentru prima data in anul in 2005, cu ocazia aniversarii a 1.200 de ani de existenta a orasului Magdeburg.Printre personalitatile carora li s-a decernat pana in prezent aceasta distinctie se numara cancelarul Germaniei, Angela Merkel , fostul presedinte al Germaniei Richard von Weizsacker, fostul presedinte al Letoniei Vaira Vike-Freiberga, precum si fostul Inalt Reprezentant al Uniunii Europene pentru Afaceri Externe si Politica de Securitate Federica Mogherini. In anul 2015, Organizatia pentru Securitate si Cooperare in Europa (OSCE) a fost prima institutie distinsa cu acest premiu.