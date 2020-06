Litigiul CNSAS-Isarescu, inregistrat la Curtea de Apel Bucuresti

Ziare.

com

Dosarul, care poarta numarul 2800/2/2020, a fost inregistrat la sectia de contencios administrativ a instantei. Obiectul dosarului este, conform portalului instantelor, "constatarea calitatii de lucrator/colaborator al Securitatii".Partile dosarului sunt, evident, CNSAS, in calitate de reclamant, si Mugur Isarescu, in calitatate de parat. Ziare.com a publicat in exclusivitate, luni seara, informatia ca CNSAS cere constatarea calitatii de colaborator al Securitatii pentru Mugur Isarescu , guvernatorul Bancii Nationale a Romaniei ( BNR ).Colegiul institutiei a aprobat, saptamana trecuta, nota in care acestuia ii este consemnata aceasta calitate.