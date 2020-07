Ludovic Orban: Procesul de informatizare a administratiei publice nu este simplu. Ne dorim ca un om, cand are ceva de rezolvat, sa se duca la un singur site, nu la ghiseu

Ludovic Orban a avut o interventie vineri, la evenimentul "European Digital Innovation Hubs - Boosting the digital transformation process", organizat de Autoritatea pentru Digitalizarea Romaniei.El a afirmat ca procesul de informatizare a administratiei publice nu este simplu."Important pentru noi este sa pregatim tot ceea ce este necesar pentru lansarea accelerata a procedurilor de licitatie pentru tot ceea ce inseamna aplicatii digitale, de informatizare a administratiei publice. Sigur ca acest proces nu este un proces simplu,Obiectivul digitalizarii din punctul nostru de vedere este acela de imbunatatii calitatea serviciilor, produselor care sunt oferite de administratie, catre societate, catre companii, catre persoane fizice si sa reducem timpul de solutionare, sa reusim sa oferim toate aceste produse si servicii in conditii optime, care sa permita o accesibilitate si o solutionare cat mai rapida a tuturor problemelor pe care le au cetatenii in relatia cu administratia", a afirmat premierul.El a mentionat ca isi doreste ca un om, cand are ceva de rezolvat, sa se duca la un singur site, nu la ghiseu."Sigur ca este foarte importanta imbunatatirea colaborarii intre institutiile publice, inclusiv prin asigurarea interoperabilitatii,. Sa se duca la un singur site, sa nu mai fie obligat sa se duca sa-si ia certificate, avize, sa se plimbe de la institutie la institutie pentru a le obtine. Institutia furnizoare trebuie sa isi obtina accesand toate bazele de date si toate informatiile detinute de alte institutii pentru certificarea dreptului sau serviciului de care beneficiaza cetateanul, institutia sa fie aceea care sa rezolve toate aceste probleme, iar cetateanul sa se adreseze intr-un singur punct si solutionarea oricarei probleme sa fie realizata intr-un termen rezonabil care chiar sa fie reglementat", a mai afirmat premierul Orban.