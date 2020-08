Mai multe cazuri de COVID- 19 in cadrul Autoritatii Electorale Permanente in plin proces de pregatire al expertilor electorali

Internat la Matei Bals

Retestat

Presedintele AEP, Constantin Mituletu-Buica, a declarat pentru G4Media.ro ca cel mai afectat este Biroul Judetean Neamt, care a fost inchis dupa ce o persoana a fost depistata pozitiv si a fost internata in spital, iar ceilalti doi angajati au fost izolati la domiciliu.Situatia ar putea deveni problematica, au avertizat surse din cadrul AEP, deoarece in aceasta perioada sunt instruiti expertii electorali si operatorii de tablete din sectiile de votare.O alta filiala afectata este Bucuresti - Ilfov, dupa ce la Biroul Judetean Ilfov a fost depistata o persoana infectata cu coronavirus. Presedintele AEP a spus ca persoana respectiva a fost internata in spital, iar sotul sau, care lucreaza tot in cadrul institutiei, a fost izolat la domiciliu, activitatea filialei fiind functionala."Din cele 200 de teste un singur test a fost gasit pozitiv, un coleg de al nostru, in acest moment este internat la Matei Bals, colegii lui de birou sunt izolati la domiciliu.O alta parte dintre colegi au fost retestati pentru a fi in continuu pentru a fi siguri ca nu expunem la risc alte persoane.Am dat un ordin prin care am stabilit o analiza de risc, inca de la inceputul pandemiei multi angajati au optat pentru telemunca Am luat masuri de protectie, personalul a primit masti si dezinfectant. Tinem sub control orice situatie pentru a nu pune in pericol alegerile din 27 septembrie", a mai declarat Constantin Mituletu pentru Digi24.Mituletu-Buica a explicat ca el personal, in calitate de presedinte al AEP, a fost retestat a doua oara, in regim de urgenta, in ziua in care a venit testul pozitiv pentru persoana din cadrul sediului central al institutiei si ca rezultatul in cazul sau a iesit negativ si la cel de-al doilea test.