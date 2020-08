McDonald's l-a dat in judecata pe fostul director general si ii cere daune de zeci de milioane de dolari

Procesul a fost intentat la noua luni de la inlaturarea fara motivatie din functie a lui Easterbrook, dupa ce compania a stabilit ca acesta a avut o relatie consensuala, dar nu fizica, cu o angajata, incalcand politica lantului de fast food-uri.McDonald's a aratat ca a redeschis subiectul luna trecuta, dupa ce a primit o informatie anonima si a descoperit ca Easterbrook a avut relatii sexuale cu mai multe angajate in anul anterior plecarii sale.Avocatii lui Easterbrook nu au raspuns imediat solicitarilor de comentarii. Cand a plecat de la McDonald's, Easterbrook a spus ca relatia consensuala cu o angajata a fost "o greseala" si ca "este timpul sa mearga mai departe".Pachetul de compensatii pentru plecarea din companie a lui Easterbrook a fost in valoare de 41,8 milioane de dolari, a estimat firma Equila, specializata in platile directorilor.McDonald's afirma insa ca Easterbrook nu merita compensatiile respective, "din cauza tacerii si minciunilor sale" si ca daca boardul ar fi stiut intreaga situatie l-ar fi concediat "motivat".In plangerea depusa la un tribunal din Delaware, McDonald's arata ca a gasit zeci de fotografii cu femei goale sau cu continut sexual explicit, intre care unele cu cele trei angajate, pe care Easterbrook le-a trimis de pe contul de email al companiei catre contul sau personal.McDonald's afirma ca Easterbrook a sters emailurile si a atasat fotografiile de pe telefonul de serviciu, cu putin timp inainte de demtierea sa, dar ca acestea au ramas pe serverul companiei fara ca el sa stie.In plus, Easterbrook ar fi aprobat un grant extraordinar in actiuni, in valoare de sute de mii de dolari, unei angajate, la scurt timp dupa prima lor relatie sexuala, si ar fi mintin investigatorii, negand orice relatie sexuala cu angajatele.Easterbrook, de nationalitate engleza, a devenit director general al McDonald's in martie 2015. El a fost creditat cu modernizarea lantului de restaurante, introducand chioscuri cu ecrane tactile si lansand meniul de breakfast pe tot parcursul zilei.Succesorul sau, Chris Kempczinski, a actualizat valorile corporative ale McDonald's, operatiune care a avut ultima oara in 2008.