Documentele de la trei institutii renumite pentru birocratia excesiva vor putea fi obtinute cu "un singur drum"

"ANOFM, CNPP si ANPIS sunt pregatite pentru a primi si a procesa in FORMAT ELECTRONIC cererile si documentele necesare pentru deschiderea dosarului aferent dreptului solicitat. Ridicarea deciziei de acordare a dreptului se va face, printr-un singur drum, la institutia in cauza. Nu a fost usor sa facem acest mecanism sa functioneze. Multe ore de munca si discutii despre procedurile legale necesare, despre limitarile tehnice si despre cum trebuie sa putem face lucrurile cat mai simple pentru cetatean. Sa le facem oamenilor viata cat mai simpla, sa nu mai fie contactul cu administratia o povara, asta imi doresc. Nu renunt pana nu reusesc tot ceea ce stiu ca se poate in Ministerul Muncii. MMPS va ajunge un exemplu de schimbare pentru binele cetatenilor, la finalul mandatului meu", a anuntat ministrul Violeta Alexandru.Potrivit acesteia, implementarea acestui mecanism reprezinta un mare pas inainte: "Fara 10 drumuri la institutii, fara copii xerox peste copii xerox, fara cozi interminabile. Gata! Putem comunica in ziua de azi civilizat, rapid, online. Romania trebuie sa se schimbe, sa faca un pas inainte, inclusiv sa modernizeze administratia".Ministrul anunta ca pentru a ridica decizia /actul eliberat de o institutie a Ministerului Muncii se poate face programre."Nu ne mai luam zile libere sa stam o zi intreaga la cozi. Am convingerea ca prin comunicarea prin e-mail, in cazul ANPIS si ANOFM, sau prin portalul online, in cazul CNPP, se va evita aglomeratia din spatiile publice, se vor elimina cozile si, totodata, se va reduce presiunea asupra angajatilor. Ceea ce nu inseamna ca cei care doresc sa vina, totusi, la sediul acestor institutii, nu o pot face in continuare", a mai precizat ministrul.Violeta Alexandru incurajeaza si primariile sa foloseasca aceasta comunicare cu beneficiarii platilor."Pentru a avea un mecanism complet de comunicare electronica in cazul ANPIS - unde, pentru majoritatea beneficiilor platite de catre AJPISuri/APISMB (indemnizatie de crestere copil, venit minim garantat, etc.) cetateanul trebuie sa aplice la primarie - incurajez primariile din tara sa utilizeze comunicarea electronica. Pentru serviciile si beneficiile pentru care se aplica direct la AJPIS/APISMB, deja se poate comunica prin email", a mai anuntat ministrul.Aceasta anuntase anterior ca ofera termen pana la 15 august institutiilor din subordine sa implementeze sisteme de comunicare online cu beneficiarii serviciilor.