Scandal la Primaria Capitalei, din cauza "cactusului" de 11 milioane de euro

Acum, artistul isi cauta dreptatea in tribunal si cere urgent 6 milioane de lei pentru un sfert de macheta pe care deja a realizat-o. El spune ca daca Administratia Monumentelor ii refuza plata, va solicita in instanta blocarea conturilor institutiei, relateaza Digi24 Cu 13 ani in urma, Administratia Monumentelor a organizat concurs pentru alegerea unui model de monument dedicat Marii Uniri, care sa fie amplasat in Bucuresti in anul Centenarului. Comisia institutiei a ales proiectul propus de Ioan Bolborea: o lucrare plata, in forma de disc orizontal. I-a platit artistului 98.169 de lei pentru macheta si s-a angajat sa achite drepturile patrimoniale si alte drepturi conexe drepturilor de autor.In 2009, sculptorul a anuntat institutia Primariei Capitalei ca face alta lucrare, pe verticala, de 18 metri inaltime si 23 de metri diametru, sub forma de semisfera, din sticla transparenta si bronz. Presa a numit-o "cactusul", pentru ca aduce cu unul.Intervievat de Digi24 in februarie, artistul si-a motivat schimbarea: "Mi-a venit ideea ca aceasta multime s-o ridic pe verticala. Si din acest moment, ridicand pe verticala, am ajuns la aceasta compozitie. Care a urmat si pe care am modificat-o si pe care am adus-o la faza actuala. AMPT-ul in 2009 a achizitionat-o si a fost de acord cu ea in principiu".Desi era o lucrare diferita de cea din 2007, Administratia Monumentelor a acceptat-o ca fiind identica. Conform legii achizitiilor publice, institutia Primariei Capitalei putea contracta un proiect diferit de cel stabilit in 2007 doar daca organiza un nou concurs de solutii. N-a facut-o. A renuntat la cei 98.169 de lei platiti pe macheta primului proiect, a umblat iar in pusculita cu bani publici si a platit 400 de mii de lei pentru macheta celui de-al doilea proiect, intitulat "Monumentul Marii Uniri - varianta finala"."Nu este primul caz de acest nivel in Bucuresti. Daca exista vointa de toate nivelele, inclusiv cel politic, s-ar fi dispus o comisie la nivelul Ministerului Culturii, o analiza serioasa si s-ar fi luat o hotarare care spunea: nu domn'e, nu ne place aceasta solutie care este mai avangardista", declara Florin Necula, directorul AMPT, in 2009.Potrivit Curtii de Conturi, concursul din 2007 "s-a desfasurat cu incalcarea flagranta a legislatiei achizitiilor publice, iar autoritatea contractanta avea obligatia sa anuleze procedura. Implicit, in 2009, prin decizia directorului AMPT, a fost constituita o asa-numita comisie pentru evaluarea ofertelor, fara sa existe un multiplu de oferte".La randu-i, Oficiul Roman pentru Drepturi de Autor a subliniat ca intre cele doua proiecte "nu exista identitate sau asemanare la nivel de realizare". Si totusi, in data de 28 iunie 2017, Administratia Monumentelor a incheiat un contract cu Ioan Bolborea in valoare de 52.956.000 de lei si ii cerea ca lucrarea sa fie gata in 2021."Sigur! Formula noua trebuie sa fie validata de catre specialisti, de catre comisia de for public", spunea acad. Razvan Theodorescu , presedintele Comisiei Centenar din PMB.In iulie 2017, primarul general l-a demis pe directorul Administratiei Monumentelor, iar noua conducere i-a transmis sculptorului ca reziliaza contractul."Se semneaza contractul, insa pe alta solutie decat cea castigatoare din 2007. Cu totul alta! Vorbim de niste diferente de dimensiuni fabuloase. Plecam de la ceva in plan orizontal la ceva in plan vertical care se duce la o inaltime de bloc cu patru etaje. Este ilegal si nu se poate schimba solutia castigatoare a unui concurs de solutii. Nu putem sa castigam cu o solutie, ca apoi sa ne mai vina o idee, s-o imbunatatim si sa semnam pe ce ne-a venit ideea, peste 10 ani. Din 2007 si pana in 2017 se incalca extrem de multe prevederi legale", a explicat Oana Zaharia, directorul AMPT.Artistul Ioan Bolborea a precizat ca instanta i-a dat dreptate, iar Administratia Monumentelor este obligata sa-i receptioneze si sa-i plateasca deja primul contract de 6 milioane de lei pentru macheta in marime naturala a operei. In caz contrar, se va adresa judecatorilor, iar institutia s-ar putea trezi cu conturile blocate.