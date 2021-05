Fostul sef al Casei de Pensii Bihor, condamnat la inchisoare pentru ca primea "atentii" pentru a tolera coruptia: "Am considerat sumele de bani un cadou"

"Exista o traditie in acest sens"

Condamnat la patru ani cu executare

Potrivit rechizitoriului DNA , fostul sef al Casei de Pensii Bihor a fost denuntat de mai multi medici din cadrul Serviciului de Expertiza Medicala. Acuzati la randul lor de coruptie , medicii l-au denuntat pe Tirle, despre care au spus ca a primit sume de bani cuprinse intre 300-700 euro (in total 8.400 euro), adr si pizza si whisky, pentru a tolera coruptia medicilor care luau mita ca sa emita certificate pentru pensii de boala.Tirle a fost acuzat ca de Paste, de Craciun sau de ziua lui primea diferite sume de bani de la medicii din cadrul Serviciului de Expertiza Medicala. DNA i-a si inregistrat pe medici vorbind despre sumele ce urmeaza a-I fi platite lui Tirle. Astfel, la process fostul director al Casei de Pensii Bihor a recunoscut doar sumele primite cu ocazia zilei sale de nastere, sustinand ca a considerat banii primiti un cadou de la colegi, contribuind la randul sau cu cadouri cand subalternii isi tineau ziua."Nu am cerut si nu am pretins sume de bani de la medicii experti pentru a-si incalca atributiile de serviciu sau pentru a-i favoriza in vreun anume fel.Afirm cu toata taria ca nu mi-au dat bani cu ocazia Craciunului, a sarbatorilor pascale, cu exceptia zilei mele de nastere, cand am considerat sumele de bani respective un cadou, fiind convins ca ele erau acordate din partea intregului personal al Serviciului de expertiza medicala.De obicei, acei bani se colectau pe servicii si se dadeau unei persoane care se ocupa de eveniment la un moment dat, era o practica in acest sens, nu era aceeasi persoana care venea si aducea banii. Banii erau adusi intr-un plic, de obicei, in interiorul plicului erau mai multe plicuri sau tabele pentru fiecare compartiment sau serviciu, sau erau toti intr-un plic si tabel", a declarat Tirle la proces.Fostul sef al Casei de Pensii Bihor a explicat in fata judecatorilor ca in institutia pe care o conduce este o traditia acordarea unor sume de bani cu ocazia zilelor de nastere."Exista o traditie in acest sens, traditie care a existat si inaintea mea si exista si in prezent, iar scopul era ca in situatia in care se organiza ziua de nastere a vreunui salariat din acea lista si eu sa ma revansez fata de acel salariat. Acest lucru s-a intamplat de foarte multe ori. De obicei eu cotizam cu o suma mai mare de bani decat cea primita, uneori dubla, pentru ca eram director. Sumele primite erau intre 10-20-50 lei, de la fiecare", a mai aratat Tirle.Curtea de Apel Oradea, unde s-a judecat procesul in ultima instanta a respins apararea fostului director al Casei de Pensii Bihor, potrivit caruia "acuzatiile facute de denuntatori nu sunt reale, acestia au urmarit sa-i faca rau". Judecatorii au aratat ca din probele din dosar "rezulta ca inculpatul a primit de la acestia (n.r. de la medici) sume de bani pentru a tolera practica medicilor de a primi sume de bani de la pacienti, inclusiv pentru pastrarea unui loc de munca suficient de comod, cu program lejer, care sa le permita obtinerea banilor de la pacienti"."Derularea activitatii infractionale in aceasta modalitate a rezultat din declaratiile martorilor audiati in cauza, astfel cum au fost redate anterior, dar si din inregistrarile audio video, procesele verbale de control si celelalte probe administrate in cauza", a mai aratat Curtea de Apel in sentinta de condamnare a lui Tirle.Judecatorii au admis ca in momentul in care l-au denuntat medicii erau pusi sub acuzare de DNA, dar sut lucruri care "nu au relevanta in prezenta cauza, atat timp cat din actele si lucrarile acestui dosar nu rezulta incalcarea vreunei norme de procedura penala sau o atitudine abuziva a procurorului care a instrumentat cauza"."Niciunul dintre martorii reaudiati nemijlocit de catre instanta nu a reclamat o atitudine nepotrivita a procurorului de caz fata de ei, sau o anumita violenta de limbaj ori amenintari de natura sa-i intimideze. Nu a rezultat o denaturare a probelor de catre procurorul de caz sau presiuni exercitate asupra martorilor in vederea obtinerii in mod neloial a unor declaratii", a mai aratat Curtea de Apel Bihor, in sentinta de condamnare definitiva a fostului sef al Casei de Pensii Bihor.