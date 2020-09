O femeie a batut o politista si a primit inchisoare cu amanare. Cum s-a derulat scena agresiunii si de ce a fost indulgenta instanta de judecata

In miez de noapte, B. Andreea, mama a trei copii, dintre care unul de 4 luni, aflata sub influenta bauturilor alcoolice, asculta muzica la un volum ridicat. Potrivit motivarii instantei de fond, femeia obisnuia dupa ce consuma alcool sa dea muzica tare, chiar daca deranja restul vecinilor, aceasta locuind intr-un apartament la etajul 4 al unui bloc.Femeia are 34 de ani si trei copii minori pe care ii creste singura intr-un apartament din municipiul Hunedoara.In noaptea de 1 spre 2 aprilie 2020, vecinii, satui de deranjul provocat de femeie, au apelat la 112, iar o patrula de politisti s-a deplasat la apartamentul femeii. Ajunsi in fata blocului, politistii au auzit muzica data la un volum ridicat. Au urcat la etajul al patrulea si au batut la usa pentru a discuta cu femeia, chiar daca muzica fusese oprita intre timp. Femeia se afla in stare de ebrietate si nega ca a ascultat cu volumul la maxim. Aceasta a devenit recalcitranta si a fost calmata cu greu de politisti.Dupa un timp femeia a sunat la 112 si a reclamant ca a fost agresata de politisti, dar nicio patrula nu s-a deplasat la aceasta. In jurul orei 1.15, femeia a sunat din nou la numarul de urgenta si a reclamat un scandal . La fata locului s-a deplasat o patrula din care facea partea si o politista.Cand au ajuns la fata locului, femeia a inceput sa ii injure pe politisti, iar pe unul dintre ei i-a lovit cu piciorul. Un politist a incercat sa o imobilizeze, iar colega acestuia a vrut sa il ajute, moment in care femeia agresiva a prins-o de par si a tras-o in apartament, unde a lovit-o cu palmele peste fata. Pana la urma politistii au reusit sa o incatuseze pe femeie si sa o duca la sectia de politie "(...) Se au in vedere datele ce caracterizeaza persoana inculpatei, respectiv ca acesta este in varsta de 34 de ani, ca este o mama singura, care are in intretinere trei copii minori, ca este insarcinata, ca nu poseda antecedente penale, ca in fata instantei a inteles sa beneficieze de procedura recunoasterii de invinuire, ceea ce conduce la economie de timp si cheltuieli, ca nu a contestat masura preventiva luata fata de ea in cursul u.p., a respectat masurile si obligatiile impuse, ceea ce denota ca a inteles si si-a asumat consecintele faptei sale", a stfel a justificat Judecatoria Hiendoara condamnarea inculpatei la 7 luni de inchisoare cu amanarea aplicarii pedepsei, pentru ultraj.In cauza a fost formulat un apel de catre reprezentantii Parchetului, iar dosarul s-a mutat pe rolul Curtii de Apel Alba Iulia.