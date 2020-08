Povestea a doua trofee de capra neagra gasite la perchezitii intr-un dosar de braconaj

Suspectul, declarat nevinovat

Proces pentru confiscarea trofeelor gasite la perchezitie

Printr-un proces deschis la Judecatoria Brad, judetul Hunedoara, procurorii Parchetului de pe langa Judecatoria Brad au cerut confiscarea unor coarne de capra neagra si de cerb, gasite la perchezitii intr-un dosar de braconaj. Dosarul a fost deschis in 2017 dupa ce un barbat a fost surprins, de doua ori, de o camera foto digitala montata pe un fond de vanatoare avand asupra sa o arma si fiind insotit de 3 caini.Ulterior, barbatul de pe camera foto a fost identificat in persoana lui BFE, despre care nu figura ca detinator de arme letale cu destinatia vanatoare. Politistii au deschis pe numele barbatului dosar penal pentru braconaj si nerespectarea regimului armelor si munitiilor si au obtinut mandate de perchezitie domiciliara.Cu ocazia perchezitiilor, politistii au ridicat de la adresa la care au descins doua perechi de coarne de capra neagra si un corn de cerb carpatin. In urma anchetei, dosarul penal deschis pe numele barbatului suspectat de braconaj a fost clasat, procurorul considerand ca, se arata prin ordonanta de clasare prin care s-a decis ca impotriva barbatului nu exista probe ca se face vinovat de faptele pentru care este acuzat.Odata cu clasarea dosarului, procurorii Parchetului de pe langa Judecatoria Brad au deschis proces pentru confiscarea, de la barbat, a doua perechi de coarne de capra neagra si a unui corn de cerb, gasite cu ocazia perchezitiei.Doi martori audiati in dosar au dat declaratii in fata judecatorilor din care a reiesit ca trofeele ridicate cu ocazia perchezitiei nu apartin barbatului care a fost vizat de ancheta , ci fratelui sau, care le-ar fi cumparat din Franta dintr-o piata de vechituri., se arata in sentinta Judecatoriei Brad, ramasa definitiva prin neatacare.